Escalada de la violencia en Ucrania: Kiev y Moscú reportan "ataques masivos"

Por su parte, Kiev ataca regularmente depósitos y refinerías de petróleo y otras instalaciones en territorio ruso.

En la capital ucraniana se registraron además varias series de explosiones. "El enemigo está atacando masivamente la región de Kiev con misiles y drones", advirtió Mikola Kalashnik, jefe de la administración militar regional.

También se informó de incendios en dos edificios residenciales como consecuencia del ataque. Una de las zonas más afectadas fue el distrito de Sviatoshin, donde según el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, que también informó de daños en el de Dárnitsia.

El bombardeo continuaba a primera hora de la mañana y las explosiones que comenzaron horas antes podían seguir escuchándose en el centro de la capital.