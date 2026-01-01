Año Nuevo caótico en Países Bajos: dos muertos y una iglesia quemada en la víspera de 2026
Un incendio consumió la torre de Vondelkerk, una iglesia del siglo XIX que es parte del paisaje en Ámsterdam. También hubo incidentes con la Policía.
El 2026 empezó con todo, en todo sentido: el paso de Nochevieja al Año Nuevo fue caótico en los Países Bajos por varios incidentes entre el público y la Policía, además de dos muertes registradas por accidentes con fuegos artificiales y un incendio que consumió la torre de la iglesia de Vondelkerk, en Amsterdam.
La noche fue larga y durante las horas de víspera de 2026 se registró una violencia "sin precedentes" contra oficiales de la Policía en Amsterdam, así como también secuencias trágicas en dos casos. Los videos que se volvieron virales este jueves muestran el daño que las llamas le hicieron a la torre de la iglesia de Vondelkerk.
Inaugurado en 1872 sobre un parque de la capital de los Países Bajos, en este siglo vio al templo neogótico convertirse en una atracción turística con su torre de 50 metros que se elevaba entre los edificios de fachadas prolijas, parejas y sobrias.
Por el momento las autoridades no revelaron qué originó el incendio pero sí aseguraron que la estructura de la iglesia puede ser restaurada, aún teniendo en cuenta el daño en la torre y que se cayó el techo de la nave principal.
El incendio en la iglesia Vondelkerk se desarrolló a la par de una jornada caótica en términos de emergencias médicas por fuegos artificiales, y de violencia entre habitantes, ya que al menos 250 personas fueron arrestadas durante el fin de año.
"El impacto de una gran cantidad de fuegos artificiales e incendios intencionales en víspera de Año Nuevo en algunas áreas fue profundamente devastador. La violencia dirigida a los servicios de emergencias y la Policía fue intensa, otra vez", informaron desde la Policía de Amsterdam.
Un hombre de 38 años y un adolescente de 17 murieron tras ser alcanzados por cañitas voladoras o petardos en la noche de fin de año.
La ciudadanía pareciera haberse despedido de este modo del uso de fuegos artificiales, que quedó terminantemente prohibido a partir del 1o de enero de 2026 en los Países Bajos, informó la agencia Reuters.
La directora del sindicato de policía holandés, Nine Kooiman, aseguró que ella misma fue alcanzada por al menos tres proyectiles en Amsterdam y las autoridades pidieron incluso que el público no llamara a los servicios de emergencias a menos de que hubiera un riesgo de vida.
El show de fuegos artificiales duró hasta las 3 de la mañana del primer día del año.
