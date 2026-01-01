Año Nuevo caótico en Países Bajos: dos muertos y una iglesia quemada en la víspera de 2026

"El impacto de una gran cantidad de fuegos artificiales e incendios intencionales en víspera de Año Nuevo en algunas áreas fue profundamente devastador. La violencia dirigida a los servicios de emergencias y la Policía fue intensa, otra vez", informaron desde la Policía de Amsterdam.

Un hombre de 38 años y un adolescente de 17 murieron tras ser alcanzados por cañitas voladoras o petardos en la noche de fin de año.

La ciudadanía pareciera haberse despedido de este modo del uso de fuegos artificiales, que quedó terminantemente prohibido a partir del 1o de enero de 2026 en los Países Bajos, informó la agencia Reuters.

La directora del sindicato de policía holandés, Nine Kooiman, aseguró que ella misma fue alcanzada por al menos tres proyectiles en Amsterdam y las autoridades pidieron incluso que el público no llamara a los servicios de emergencias a menos de que hubiera un riesgo de vida.

El show de fuegos artificiales duró hasta las 3 de la mañana del primer día del año.