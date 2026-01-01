Hablaron los sobrevivientes de la tragedia de Año Nuevo en Suiza: "La gente corría y gritaba en la oscuridad"
Horas después de que las autoridades controlaran el incendio en Crans-Montana se escucharon los relatos de testigos y sobrevivientes.
Dos turistas francesas que se encontraban en el bar Le Constellattion, que se incendió durante la fiesta de Año Nuevo, relataron a medios de Suiza cómo fue escapar del escenario en el que murieron unas 40 personas. "Había pánico absoluto, todos gritaban", describieron.
Lo que debía ser una fiesta exclusiva en la estación de esquí de Crans-Montana, los Alpes suizos, se convirtió rápidamente en una secuencia de terror debido al humo que invadió el local en cuestión de minutos, como señalaron las turistas Emma y Albane al canal BFM.
Un hombre que había viajado desde Nueva York a Suiza para recibir el año y terminó en Le Constellattion relató a AFP que "la gente corría y gritaba en la oscuridad", y que "nadie entendía qué estaba pasando".
Varios comensales relataron haber visto durante la fiesta un foco ígneo, como una vela de cumpleaños o una bengala, que estaba justo sobre botellas de espumante, pero desde la policía del cantón de Valais pidieron no difundir versiones y consideraron que fue un incendio de "origen indeterminado".
Testigos también relataron que cuando la concurrencia quiso evacuar el local a toda velocidad y fue evidente que la única puerta hacia la calle era demasiado estrecha para tanta gente.
Otro asistente a la fiesta dijo al medio Tages-Anzeiger de Suiza que el humo negro, espeso y tóxico volvió todo más difícil, y que "parecía una escena de guerra" con personas prendidas fuego y gente intentando respirar.
Qué dijeron los residentes de Crans-Montana
Crans-Montana, en el cantón de Valais, es uno de los municipios más jóvenes de Suiza porque fue fundado en 2017 con la unión de las localidades de Chermignon (hoy capital municipal), Mollens, Montana y Randogne.
Cada año miles de personas lo eligen como centro de esquí y en Año Nuevo los residentes quedaron impactados por el incendio en el bar Le Constellattion, que se salió de control pasadas las 1.30 del Primero de Año.
"La fiesta estaba en su apogeo, la música y el champán corrían libremente", recordó un residente en diálogo con el diario 24 heures. La misma persona señaló que para "cuando salimos a la calle, la gente estaba en silencio, atónita. Solo se escuchaban sirenas".
"Oímos helicópteros toda la noche", señaló otro vecino al mismo diario, y atribuyó su extrañeza a que "con los fuegos artificiales no entendíamos al principio lo que pasaba, hasta que vimos el humo".
"Es terrible, mucha gente joven suele ir a ese bar", convino.
