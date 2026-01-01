Hablaron los sobrevivientes de la tragedia de Año Nuevo en Suiza: "La gente corría y gritaba en la oscuridad"

Otro asistente a la fiesta dijo al medio Tages-Anzeiger de Suiza que el humo negro, espeso y tóxico volvió todo más difícil, y que "parecía una escena de guerra" con personas prendidas fuego y gente intentando respirar.

Qué dijeron los residentes de Crans-Montana

Crans-Montana, en el cantón de Valais, es uno de los municipios más jóvenes de Suiza porque fue fundado en 2017 con la unión de las localidades de Chermignon (hoy capital municipal), Mollens, Montana y Randogne.

Cada año miles de personas lo eligen como centro de esquí y en Año Nuevo los residentes quedaron impactados por el incendio en el bar Le Constellattion, que se salió de control pasadas las 1.30 del Primero de Año.

"La fiesta estaba en su apogeo, la música y el champán corrían libremente", recordó un residente en diálogo con el diario 24 heures. La misma persona señaló que para "cuando salimos a la calle, la gente estaba en silencio, atónita. Solo se escuchaban sirenas".

"Oímos helicópteros toda la noche", señaló otro vecino al mismo diario, y atribuyó su extrañeza a que "con los fuegos artificiales no entendíamos al principio lo que pasaba, hasta que vimos el humo".

"Es terrible, mucha gente joven suele ir a ese bar", convino.