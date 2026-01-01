Así es Crans-Montana, la exclusiva localidad suiza marcada por el trágico incendio de Fin de Año
El fuego se desató dentro del local de un centro de esquí en Crans Montana. Hay dejó más de 100 heridos, muchos graves.
Un grave episodio marcó el inicio de Año Nuevo 2026 en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, donde una explosión seguida de un incendio en un bar dejó decenas de muertos y numerosos heridos, de acuerdo con información confirmada por las autoridades locales. Desde la Policía descartaron que se haya tratado de un atentado pero señalaron que el siniestro tuvo un “origen desconocido”, mientras continúa la investigación para determinar las causas.
Crans-Montana es un municipio suizo muy joven, nacido en 2017 de la unión de Chermignon (hoy capital municipal), Mollens, Montana y Randogne. Situado en una meseta soleada a unos 1.500 metros de altitud, forma parte del cantón del Valais y del distrito de Sierre. El idioma oficial es el francés.
Destino de los famosos
Desde hace muchos años es un destino predilecto de la jet set internacional. Crans-Montana combina la elegancia de una estación de alta montaña con una animada vida social, sobre todo durante la temporada invernal. La localidad es famosa por sus 140 kilómetros de pistas de esquí, por el sol casi garantizado (gracias a su exposición meridional), por sus campos de golf de fama mundial (el Omega European Masters se disputa cada año en septiembre) y por una vida nocturna refinada que atrae a celebridades, empresarios y aficionados de todo el mundo.
El aire particularmente seco de Crans-Montana propició, desde el siglo XIX, la aparición de numerosos sanatorios y balnearios, destino de pacientes con enfermedades respiratorias procedentes de todo el mundo. Entre ellos destacan la poeta Emily Dickinson y la escritora Katherine Mansfield.
Le Constellation, en la rue Centrale 35, es el local donde se produjo la tragedia en la noche de Nochevieja. Se trata de un lounge bar muy exclusivo que ofrece cócteles, vinos y música todas las noches, con un DJ presente en el local. En su interior también hay un «bar secreto» donde el agua fluye de forma natural sobre la roca. Gracias a 14 pantallas que transmiten eventos en directo, el local es también un punto de referencia para los aficionados a todo tipo de deportes.
El municipio se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera italiana, a un par de horas en automóvil desde Aosta. Los hospitales de Suiza están en estado de máxima alerta para gestionar la llegada de grandes quemados, mientras que los cuerpos de al menos 40 fallecidos han sido distribuidos en distintas zonas de la ciudad para hacer frente a la situación de emergencia.
