Una equilibrista atravesó 400 metros sobre un cable tendido entre las colinas más altas de Europa
Tatiana-Mosio Bongonga realizó la travesía en Loos-en-Gohelle durante las Jornadas del Patrimonio, entre dos antiguas escombreras de carbón.
Caminar sobre un cable de acero a 80 metros del suelo fue el reto que enfrentó la artista francesa Tatiana-Mosio Bongonga en Loos-en-Gohelle, al norte de Francia. La equilibrista recorrió una distancia de 400 metros entre dos antiguas escombreras de carbón, sin utilizar arnés de seguridad durante la actuación.
La actuación tuvo lugar en el marco de las Jornadas del Patrimonio, una iniciativa que cada año abre al público sitios históricos de todo el país. Bongonga, integrante de la compañía de artes Cie Basinga, avanzó paso a paso con concentración sobre el tendido y, en varios tramos del recorrido, ejecutó figuras suspendida a gran altura. Un grupo de músicos y un cor
o acompañaron la travesía con una interpretación de “Les Corons”, la canción de Pierre Bachelet que funciona como himno de la identidad minera de la zona.
Bongonga forma parte de Cie Basinga, una compañía dedicada a espectáculos de equilibrio y artes circenses. Para completar el trayecto, avanzó lentamente sobre el cable mientras mantenía el control de cada movimiento.
Durante el recorrido también realizó figuras acrobáticas suspendida a gran altura, lo que convirtió el cruce en una presentación artística además de una demostración de equilibrio.
La música acompañó buena parte del espectáculo. Un grupo de músicos y un coro interpretaron “Les Corons”, una canción de Pierre Bachelet asociada con la identidad de las comunidades mineras del norte de Francia.
Dos colinas creadas con residuos de casi un siglo de minería
El escenario de la actuación tiene un origen completamente distinto al espectáculo que recibió décadas después.
Las dos elevaciones pertenecen al antiguo complejo minero Base 11/19. Una alcanza aproximadamente 186 metros de altura y la otra 182 metros, dimensiones que las convierten en las escombreras de carbón más altas de Europa.
No son montañas naturales. Su formación comenzó con la actividad de una mina que operó desde 1894 hasta 1986. Durante ese periodo, los residuos derivados de la extracción del carbón se fueron acumulando hasta formar las dos grandes estructuras que hoy dominan el paisaje de Loos-en-Gohelle.
La transformación resulta especialmente visible porque un sitio construido a partir de los desechos de la industria minera ahora es utilizado para actividades culturales, recorridos turísticos y proyectos relacionados con el desarrollo sostenible.
De zona minera a paisaje protegido por la UNESCO
El cambio en el uso del territorio también está relacionado con el reconocimiento internacional que recibió la región.
En 2012, la UNESCO incorporó la cuenca minera Nord-Pas de Calais a la lista del Patrimonio Mundial como un paisaje cultural que conserva las huellas de la actividad industrial y de las comunidades que se desarrollaron alrededor de las minas.
Los terriles de Loos-en-Gohelle forman parte de los 353 elementos incluidos dentro de esa distinción.
La región tuvo además un peso importante en la producción de carbón de Francia. Entre 1940 y 1960, la cuenca minera llegó a aportar aproximadamente la mitad del carbón producido en el país, antes de que el cierre progresivo de las explotaciones provocara una fuerte transformación económica y social.
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