Antes de viajar a Medio Oriente, Javier Milei reiteró su respaldo a Israel: "Causa justa"

Además, el mandatario argentino será condecorado con la Medalla Presidencial de Honor que le otorgará su par israelí, Isaac Herzog, y se prevé una agenda orientada a profundizar la cooperación política y diplomática.

El Gobierno evalúa también anunciar el traslado de la Embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén como señal para reforzar el vínculo que la gestión libertaria mantiene con el gobierno israelí.

Vale recordar que, en este último sentido, la mayoría de las naciones no reconocen a Jerusalén como capital de Israel. Solo Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Kosovo y Papúa Nueva Guinea tienen sus embajadas en esta ciudad considerada centro espiritual del judaísmo, el cristianismo y el islam.

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