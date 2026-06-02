Índice milanesa con fritas: un porteño puede comprar 53 platos menos por mes desde que asumió Javier Milei

La masa salarial promedio de CABA, relevada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) .

El precio medio de la milanesa de ternera con guarnición, medido por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA).

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La fuerte caída del consumo: 53 platos menos por mes

Los resultados correspondientes al primer bimestre de 2026 registraron el valor más bajo de la serie histórica para este período. La cifra de 104 milanesas representa una caída del 22,4% respecto a 2025 y un profundo desplome del 33,8% frente al mismo bimestre de 2023. En términos concretos, un trabajador porteño hoy puede comprar 53 platos menos que antes del inicio de la actual gestión nacional.

La comparación a largo plazo muestra un panorama aún más grave: en 2020, en plena pandemia, el índice llegaba a las 190 milanesas, lo que significa que el poder de compra en restaurantes se redujo prácticamente a la mitad en seis años.

Una economía porteña que no logra repuntar

El deterioro del consumo gastronómico es el reflejo de una crisis estructural más profunda en el distrito. Según el informe de Indicadores de la Economía Porteña del primer trimestre de 2026, el panorama es complejo:

Sector gastronómico: La actividad acumula dos años consecutivos a la baja y se ubica un 15% por debajo de los niveles registrados en 2023.

Mercado laboral: Desde noviembre de 2023, la Ciudad sufrió la pérdida de más de 75.000 puestos de trabajo registrados y el cierre de casi 2.500 empresas. A su vez, la desocupación escaló al 7,3% a fines de 2025.

Erosión salarial: La pérdida de poder adquisitivo a nivel nacional ronda el 17% en tan solo dos años. En CABA, los sueldos no lograron recuperar los niveles previos a 2024.

Al respecto, Santiago Battista, Director Ejecutivo de iCiudad, fue categórico: "La economía de la Ciudad enfrenta un deterioro sostenido del consumo popular. El sector gastronómico es uno de los primeros en sentir el impacto. No hay recuperación genuina del poder adquisitivo mientras los trabajadores sigan perdiendo capacidad de gasto en el día a día".