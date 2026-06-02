Índice milanesa con fritas: un porteño puede comprar 53 platos menos por mes desde que asumió Javier Milei
El poder adquisitivo de los trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires sufrió una contracción. Un informe detalla cómo impactó la crisis en el consumo.
El Índice de la Milanesa, un indicador desarrollado por la organización iCiudad, reveló una caída en el poder adquisitivo de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el primer bimestre de 2026, un empleado porteño registrado pudo comprar en promedio 104 milanesas con guarnición con su salario mensual.
IMPORTANTE: El tiempo en Buenos Aires: un tormentón de hielo barrerá la niebla y el agrisado cielo se tornará cerúleo
Qué es el Índice de la Milanesa y cómo se calcula
Este índice fue creado para medir cuántos platos de milanesa con guarnición puede adquirir un trabajador promedio con su sueldo en un restaurante tradicional. La elección de este menú específico no es arbitraria: permite reflejar de manera directa el costo del consumo popular y comparar la evolución del poder de compra de forma intuitiva, esquivando la distorsión de la inflación nominal.
Para obtener el resultado final, el cálculo cruza dos fuentes de datos oficiales:
-
La masa salarial promedio de CABA, relevada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
El precio medio de la milanesa de ternera con guarnición, medido por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA).
LEÉ TAMBIÉN: Cambió el pronóstico y se vienen 72 horas de lluvias en el AMBA: cuándo arranca la seguidilla de inestabilidad
La fuerte caída del consumo: 53 platos menos por mes
Los resultados correspondientes al primer bimestre de 2026 registraron el valor más bajo de la serie histórica para este período. La cifra de 104 milanesas representa una caída del 22,4% respecto a 2025 y un profundo desplome del 33,8% frente al mismo bimestre de 2023. En términos concretos, un trabajador porteño hoy puede comprar 53 platos menos que antes del inicio de la actual gestión nacional.
La comparación a largo plazo muestra un panorama aún más grave: en 2020, en plena pandemia, el índice llegaba a las 190 milanesas, lo que significa que el poder de compra en restaurantes se redujo prácticamente a la mitad en seis años.
Una economía porteña que no logra repuntar
El deterioro del consumo gastronómico es el reflejo de una crisis estructural más profunda en el distrito. Según el informe de Indicadores de la Economía Porteña del primer trimestre de 2026, el panorama es complejo:
-
Sector gastronómico: La actividad acumula dos años consecutivos a la baja y se ubica un 15% por debajo de los niveles registrados en 2023.
Mercado laboral: Desde noviembre de 2023, la Ciudad sufrió la pérdida de más de 75.000 puestos de trabajo registrados y el cierre de casi 2.500 empresas. A su vez, la desocupación escaló al 7,3% a fines de 2025.
Erosión salarial: La pérdida de poder adquisitivo a nivel nacional ronda el 17% en tan solo dos años. En CABA, los sueldos no lograron recuperar los niveles previos a 2024.
Al respecto, Santiago Battista, Director Ejecutivo de iCiudad, fue categórico: "La economía de la Ciudad enfrenta un deterioro sostenido del consumo popular. El sector gastronómico es uno de los primeros en sentir el impacto. No hay recuperación genuina del poder adquisitivo mientras los trabajadores sigan perdiendo capacidad de gasto en el día a día".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario