Revelaron a dónde se mudará el papa León XIV: ático con muebles modernos y gimnasio
El Santo Padre vivirá en la buhardilla del Palacio Apostólico del Vaticano.
Cada nuevo Papa tiene derecho a fijar una residencia dentro del Vaticano. Francisco había elegido Santa Marta, Benedicto XVI siguiendo los pasos Juan Pablo II, eligió el Palacio Apostólico. León XIV residirá también allí pero con un sutil cambio: lo hará en una de sus terrazas acondicionada con muebles modernos y hasta un gimnasio. Es un Papa fit.
Hasta ahora, Robert Prevost se alojaba —en una estancia de más de 200 metros cuadrados— en el Palacio del antiguo Santo Oficio, asignado a su cargo como Prefecto del Dicasterio para los Obispos.
Según ha revelado el diario Repubblica, León XIV ha añadido su propio impulso a la petición —ya planteada durante el cónclave— de que el nuevo Pontífice vuelva a residir en el Palacio Apostólico, lugar tradicional de residencia papal desde la “Brecha de Porta Pía” en 1870. Hasta entonces, los Papas vivían en el Palacio del Quirinal, actual residencia del presidente de Italia.
El 20 de septiembre de 1870, tras varios cañonazos, las tropas italianas abrieron una brecha en la Muralla Aureliana, a pocos metros de Porta Pía. Este hecho, conocido como la “Brecha de Porta Pía”, permitió a la infantería del ejército italiano entrar en Roma y poner fin al Estado Pontificio después de más de mil años de existencia.
“El Papa desea utilizar para sí y sus colaboradores más cercanos los espacios disponibles que ya usaron sus predecesores. El estudio —donde se completaron las obras y el Papa ya reanuda durante el día su trabajo— es desde el que se asoma para orar con los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro”, se explica.
De este modo, si ocupa el ático, no hará más que usar espacios ya empleados anteriormente: durante el pontificado de Benedicto XVI, residía allí su secretario personal, monseñor Georg Gänswein.
Además, según ANSA, durante el cónclave también se planteó el aspecto económico: la residencia de Francisco en Santa Marta, aunque aparentemente más modesta que el lujoso apartamento papal de la tercera planta del Palacio Apostólico, implicaba gastos considerables, sobre todo en seguridad, con facturas que rondaban en promedio los 200.000 euros mensuales.
Todavía no hay fechas oficiales para el traslado.
Mientras tanto, León XIV ha supervisado personalmente las obras de renovación de la planta situada entre la tercera logia y la azotea, donde desde septiembre pasado ya utiliza el estudio. En un principio no estaba claro si decidiría trasladar su vivienda al ático.
De hecho, el propio León XIV comentó a periodistas en uno de sus encuentros informales a la salida de Castel Gandolfo que, cuando se mude, sus dos secretarios vivirán también con él. Se trata del peruano Don Edgard Iván Rimaycuna Inga, que lo acompaña desde su etapa como obispo en Perú, y del italiano Don Marco Billeri, quien asumió el cargo en octubre de 2025.
El Pontífice mantendrá también sus hábitos personales. Por ejemplo, ya ha instalado un pequeño gimnasio en sus aposentos privados, pues le gusta ejercitarse para relajarse y aliviar el estrés. También se han colocado ya equipos de última generación en Castel Gandolfo.
Los aposentos privados contarán además con cocina, dormitorio con baño, habitación para invitados, una pequeña terraza y, como es natural, una capilla para la misa matutina.
