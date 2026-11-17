El papa León XIV en su regreso a Roma: "Podemos tener diferencias de opinión, pero no es necesario odiarnos"
El papa León XIV aseguró que le recordó a Javier Milei la necesidad de tener más consideración con los más necesitados y de mejorar la redistribución.
El papa León XIV ya está en Roma tras su maratónica gira por América latina que lo llevó por Uruguay, Argentina y Perú. El avión que lo trasladó desde Lima aterrizó a las 8:48 de la mañana hora de Roma, de este martes en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, tras cerca de 15 horas de vuelo. De esta manera puso fin a su visita que estuvo marcada por el encuentro con millones de fieles.
En el vuelo de regreso dialogó con los periodistas dio algunos detalles de la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei. En ese sentido aseguró que espera que su paso por la Argentina contribuya a que la sociedad “pueda cambiar el chip” y que las diferencias de opinión no sean razón para odiarse. Dio detalles sobre su reunión con el presidente Javier Milei y contó que le pidió que trabaje “por los más necesitados”.
Sobre su encuentro con el mandatario libertario el Sumo Pontífice recordó que ya se había reunido con él en el Vaticano y que también había mantenido encuentros con su antecesor, Francisco, y que aunque “políticamente representaban líneas muy distintas, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien”. “Yo hablo de la 'magnifica humanidad' (de la belleza de las personas) y de eso hablé con el señor presidente Milei, del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, reveló.
El pontífice insistió en que el mensaje que quiere transmitir cuando va a los países “no es político”, aunque algunos intentan “forzarle hacia la derecha, hacia la izquierda, y decir que criticó o que no criticó”.
También afirmó que con Milei abordaron “cuestiones de economía, de algunas de las dificultades que el país está atravesando todavía, pero sobre todo, había una mutua comprensión”.
En ese sentido consideró que es necesario animar “a todos, al pueblo, los ciudadanos, pero también a la clase política a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo”. E insistió en la doctrina social de la Iglesia, que explica “cómo redistribuir de una forma un poco más equitativa para que no suceda ese fenómeno de la reducción o hasta eliminación de la clase media y fortalecer, digamos, la clase obrera, las personas, los movimientos sociales”.
Sobre la fuerte polarización de las sociedades, León XIV lamentó que “nos estamos dejando llevar por algoritmos y por una polarización que no es casual y que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”. Asimismo, señaló que los medios de comunicación “tienen un papel muy grande para ayudar a todos a superar esa forma de polarización”.
Frente a ello aseguró que le gustaría que su visita a Argentina “haya servido para despertar en los corazones de muchas personas” la idea de que “podemos cambiar ese chip, que podemos pensar de otra forma. Podemos tener diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento o incluso la incapacidad de hablarnos en las familias”.
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