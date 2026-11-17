En ese sentido consideró que es necesario animar “a todos, al pueblo, los ciudadanos, pero también a la clase política a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo”. E insistió en la doctrina social de la Iglesia, que explica “cómo redistribuir de una forma un poco más equitativa para que no suceda ese fenómeno de la reducción o hasta eliminación de la clase media y fortalecer, digamos, la clase obrera, las personas, los movimientos sociales”.

Sobre la fuerte polarización de las sociedades, León XIV lamentó que “nos estamos dejando llevar por algoritmos y por una polarización que no es casual y que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”. Asimismo, señaló que los medios de comunicación “tienen un papel muy grande para ayudar a todos a superar esa forma de polarización”.

Frente a ello aseguró que le gustaría que su visita a Argentina “haya servido para despertar en los corazones de muchas personas” la idea de que “podemos cambiar ese chip, que podemos pensar de otra forma. Podemos tener diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento o incluso la incapacidad de hablarnos en las familias”.