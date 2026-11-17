En materia litúrgica, el papa León XIV confirmó que el motu proprio Traditionis custodes se mantendrá tal como lo dejó Francisco, aunque recordó que “existe una vía de dispensación” para quienes solicitan celebrar la Misa tradicional en latín.

“Por la unidad de la Iglesia, la gran mayoría de los católicos celebramos el rito del Vaticano II... y continuaremos haciéndolo”, afirmó.

En tanto, sobre otro tema delicado para la Iglesia, la posibilidad de avanzar en la ordenación de hombres casados, propuesta que el Sínodo de la Amazonía, el Sumo Pontífice aseguró que esa posibilidad sigue siendo una cuestión abierta bajo su pontificado y, aunque no le cerró las puertas, también aclaró que no hay apuro para definirlo. “No es la única solución”, advirtió, al tiempo que recordó que se trata de una propuesta “que en ciertas áreas de la Iglesia puede causar división, porque no hay una aceptación universal de ese concepto”.

Como misionero que fue, dijo que conoce de cerca la realidad que la motiva que es la escasez de sacerdotes en zonas como la Amazonía, donde hay vicariatos con territorios más grandes que muchos países.

Su prioridad, insistió, es otra, “primero promover la unidad y la comunión entre nosotros como miembros de la Iglesia”. Y dejó claro el límite de su rol: “El Papa no cambia la doctrina de la Iglesia. Todos tenemos que escuchar. Los obispos tienen que escuchar. Puede ser que en el futuro algunas cosas cambien”.

Consciente de que “muchas personas no están de acuerdo con ese enfoque”, lo asumió con serenidad: “Está bien. Estoy aquí y eso es lo que ofrezco como parte de mi ministerio”. Y cerró con una frase que resume su estilo: “Todas estas cosas van a tomar tiempo, y avanzaremos según el Señor nos mueva”.