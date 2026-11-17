A un mes de su operación, el papa León XIV contó que el tumor que le extirparon "estaba totalmente contenido"
Tras su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV habló sobre su salud, futuros viajes y la posible ordenación de hombres casados.
A un mes de la intervención quirúrgica a la que debió ser sometido para que le extirparan un tumor de su pulmón derecho, el papa León XIV completó un extenuante viaje por Sudamérica que lo llevo a Uruguay, Argentina y Perú y reveló detalles sobre su salud y cómo se descubrió el cáncer que padece.
En el vuelo de regreso hacia el Vaticano, el Sumo Pontífice contó que hasta el momento en que le detectaron el tumor no había mostrado síntomas previos y al diagnóstico de llegó a partir de un control médico de rutina. "El tumor estaba totalmente contenido", reveló en diálogo con los periodistas que lo acompañaban en el vuelo de regreso a la Santa Sede
“La primera noticia era una sorpresa. No había ningún síntoma, me sentía bien”, contó. El hallazgo llegó durante sus controles anuales de rutina: “Comenzó como una sombra… haciendo biopsia, era un tumor”. También reveló que el diagnóstico nunca lo hizo dudar del viaje. “He dicho: hagamos subito (del italiano en seguida). Será la gracia de Dios, era sereno. Tengo confianza en los médicos”, contó.
Y detalló que “la parte del pulmón que se ha removido… el tumor estaba totalmente contenido. No hay necesidad de otro tratamiento en cuanto a aquello”. De esta experiencia sacó un mensaje para todos: “Hay que hacer controles. La prevención es muy importante… que no tengamos tanta paura y que se hagan las cosas”.
Consultado sobre si había firmado una carta de renuncia sub condicione como sus predecesores, para el caso de un coma, el Papa la descartó por ahora. “Gracias a Dios, el derecho canónico ya tiene diversos puntos que cubren este tema. Confío en las manos de Dios”, aseguró.
En materia litúrgica, el papa León XIV confirmó que el motu proprio Traditionis custodes se mantendrá tal como lo dejó Francisco, aunque recordó que “existe una vía de dispensación” para quienes solicitan celebrar la Misa tradicional en latín.
“Por la unidad de la Iglesia, la gran mayoría de los católicos celebramos el rito del Vaticano II... y continuaremos haciéndolo”, afirmó.
En tanto, sobre otro tema delicado para la Iglesia, la posibilidad de avanzar en la ordenación de hombres casados, propuesta que el Sínodo de la Amazonía, el Sumo Pontífice aseguró que esa posibilidad sigue siendo una cuestión abierta bajo su pontificado y, aunque no le cerró las puertas, también aclaró que no hay apuro para definirlo. “No es la única solución”, advirtió, al tiempo que recordó que se trata de una propuesta “que en ciertas áreas de la Iglesia puede causar división, porque no hay una aceptación universal de ese concepto”.
Como misionero que fue, dijo que conoce de cerca la realidad que la motiva que es la escasez de sacerdotes en zonas como la Amazonía, donde hay vicariatos con territorios más grandes que muchos países.
Su prioridad, insistió, es otra, “primero promover la unidad y la comunión entre nosotros como miembros de la Iglesia”. Y dejó claro el límite de su rol: “El Papa no cambia la doctrina de la Iglesia. Todos tenemos que escuchar. Los obispos tienen que escuchar. Puede ser que en el futuro algunas cosas cambien”.
Consciente de que “muchas personas no están de acuerdo con ese enfoque”, lo asumió con serenidad: “Está bien. Estoy aquí y eso es lo que ofrezco como parte de mi ministerio”. Y cerró con una frase que resume su estilo: “Todas estas cosas van a tomar tiempo, y avanzaremos según el Señor nos mueva”.
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