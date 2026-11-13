Suspenden vuelos en todo Estados Unidos por "circunstancias extraordinarias"

Si bien en un primer momento el Gobierno norteamericano evitó brindar detalles precisos sobre el origen de la crisis, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó a través de sus redes sociales que la medida responde a un grave problema de comunicaciones que afecta a los Centros de Control de Tráfico Aéreo, agregando que los técnicos de la agencia ya trabajan para investigar y resolver la falla. Por su parte, la FAA aclaró que los vuelos internacionales serán gestionados caso por caso.