Suspenden vuelos en todo Estados Unidos por "circunstancias extraordinarias"
Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes todos los vuelos en todo el país.
El transporte aéreo de Estados Unidos quedó paralizado este viernes. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión inmediata de todos los vuelos en todo el país, dejando a miles de aeronaves en tierra y generando un caos sin precedentes.
El comunicado oficial de Estados Unidos y los antecedentes históricos
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De acuerdo con el aviso de emergencia emitido por el organismo regulador, la restricción se impuso "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad", instruyendo a que todo el tráfico aéreo programado para despegar permanezca inmovilizado hasta nuevo aviso.
Si bien en un primer momento el Gobierno norteamericano evitó brindar detalles precisos sobre el origen de la crisis, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó a través de sus redes sociales que la medida responde a un grave problema de comunicaciones que afecta a los Centros de Control de Tráfico Aéreo, agregando que los técnicos de la agencia ya trabajan para investigar y resolver la falla. Por su parte, la FAA aclaró que los vuelos internacionales serán gestionados caso por caso.
Una orden de paralización total en tierra a nivel nacional es un evento extremadamente inusual en la aviación civil estadounidense. De hecho, se trata de la primera suspensión generalizada desde enero de 2023, cuando una caída en un sistema informático clave de notificación a pilotos obligó a frenar los despegues durante casi dos horas. Anteriormente a ese episodio, un cierre aéreo de semejante magnitud solo se había registrado tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
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