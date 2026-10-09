Plus Ultra Líneas Aéreas reduce vuelos entre Buenos Aires y Madrid a meses de inaugurar la ruta
La aerolínea pasará de cinco a dos frecuencias semanales del 19 de octubre al 13 de diciembre. La empresa atribuye el ajuste a las restricciones aeroportuarias de Ezeiza y al aumento de costes.
Plus Ultra reducirá de cinco a dos frecuencias semanales la ruta entre Madrid y Buenos Aires entre el 19 de octubre y el 13 de diciembre por motivos operativos relacionados con las obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según confirmó la aerolínea a Europa Press.
Las obras en Ezeiza comenzaron en agosto y se extenderán hasta el último mes del año, aunque el mayor impacto operativo será entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre debido a la reducción de la pista principal.
Una vez pasado el mencionado periodo, la compañía aérea aseguró que recuperará su actividad con normalidad y operará las cinco frecuencias semanales.
Contexto de una ruta de alto factor de ocupación
Plus Ultra inauguró esta ruta a finales de junio 2026 con dos frecuencias semanales, que aumentaron a cinco por la buena acogida y el aumento de la demanda a partir de julio. Según datos difundidos por la compañía en el marco de FIT 2026, ya había emitido más de 45.000 pasajes y registraba ocupaciones superiores al 93%.
Este inicio de la conexión con Argentina coincidió con la conmemoración del centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra que, en 1926, unió por primera vez España y Suramérica y cuyo legado inspira el nombre de la compañía.
En palabras de la compañía, la ruta supone un hito enmarcado en su plan de crecimiento, ya que supone la confirmación de su capacidad para competir con éxito en "uno de los mercados más exigentes y estratégicos del transporte aéreo entre Europa y Latinoamérica".
El country manager en Argentina, Hugo Díaz, había señalado días antes la posibilidad de avanzar hacia una operación diaria en 2027 y evaluar nuevas rutas. La flota de la aerolínea se compone principalmente de Airbus A330 (alrededor de cinco o seis unidades en servicio, de edad promedio cercana a los 19 años), con configuración típica de unas 24 plazas business y más de 270 en turista en los A330-200.
El recorte coincide con reportes de pasajeros sobre cancelaciones, reprogramaciones que exceden el período estricto de las obras, dificultades de contacto con el call center y la desaparición de vuelos en sistemas de venta incluso para fechas previas al 25 de octubre, lo que alimentó dudas sobre limitaciones de flota operativa además del efecto de la pista. La compañía no vincula el ajuste a otros factores y reitera que se trata de una medida temporal por condiciones operacionales.
El corredor Buenos Aires-Madrid sigue siendo uno de los de mayor volumen entre Argentina y Europa, con oferta de Aerolíneas Argentinas, Iberia, Air Europa y, desde mayo, Plus Ultra, que había ingresado con tarifas promocionales competitivas. La reducción temporal de esta última deja la conectividad directa en manos de los operadores de mayor escala durante al menos dos meses, en un momento en que las obras de Ezeiza ya obligan a adaptaciones generalizadas en el largo radio.
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