Inglaterra: dejó de cultivar en una granja por casi cuatro décadas y la transformación del lugar fue increíble
Los antiguos campos de cultivo se convirtieron en un valioso espacio natural en Bedfordshire, Inglaterra.
En 1988, la decisión de un agricultor inglés cambió para siempre el futuro de una finca de 152 hectáreas ubicada cerca de Knotting, en Bedfordshire, Inglaterra. Hugh White decidió dejar de cultivar trigo en sus terrenos después de mostrar su desacuerdo con las políticas agrícolas de la época. Y a raíz de esto, aquella explotación dedicada a la agricultura intensiva comenzó a experimentar una transformación que nadie podría haber esperado.
Durante las décadas posteriores, al dejar de usarse arados, fertilizantes y pesticidas, los antiguos campos fueron recuperando poco a poco su vegetación natural. Aparecieron praderas y zonas de matorral, mientras que los árboles comenzaron a crecer hasta formar un joven bosque. El paisaje cambió por completo y acabó convirtiéndose en un entorno completamente favorable para numerosas especies.
Los campos, conocidos bajo el nombre deStrawberry Hill, se transformaron en un espacio muy valioso para distintas especies de pájaros. Según relevamientos realizados en la zona, cerca de la mitad de los ruiseñores que se reproducen en Bedfordshire habitan en las hectáreas de White.
Además, en los registros aparecen tórtolas, currucas y otras aves, además de pequeños mamíferos y una amplia variedad de insectos. En el terreno también fueron identificadas 11 especies distintas de murciélagos y múltiples flores silvestres.
Tras la muerte de Hugh White y su esposa, en vez de volver a la agricultura intensiva, sus hijos querían encontrar un comprador que mantuviera el terreno en su estado natural. El Wildlife Trust empezó a gestionar la finca y posteriormente puso en marcha un proyecto para adquirir las partes que aún no contaban con una protección permanente. Para conseguirlo, la organización necesitaba 1,5 millones de libras (1,75M de euros).
La campaña de financiación contó con una respuesta especialmente importante por parte de la población: 3.800 personas realizaron donaciones, acumulando una cantidad de 500.000 libras (584.000€). Incluso una pareja de hermanos de la zona instaló un puesto de limonada en una carretera para recaudar fondos. Y el resto del dinero llegó mediante grandes donaciones privadas y ayudas de organizaciones medioambientales.
Finalmente, Strawberry Hill ha quedado protegida como reserva natural permanente, con sus 152 hectáreas destinadas a conservar las praderas, los matorrales y el joven bosque que surgieron después del abandono de los cultivos. La historia de esta antigua granja demuestra hasta qué punto puede cambiar un paisaje cuando la actividad agrícola desaparece durante 35 años: donde antes crecían toneladas de trigo, ahora existe un espacio capaz de proporcionar refugio a algunas de las especies más amenazadas de la fauna británica.
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