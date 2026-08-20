Inglaterra: dejó de cultivar en una granja por casi cuatro décadas y la transformación del lugar fue increíble

La campaña de financiación contó con una respuesta especialmente importante por parte de la población: 3.800 personas realizaron donaciones, acumulando una cantidad de 500.000 libras (584.000€). Incluso una pareja de hermanos de la zona instaló un puesto de limonada en una carretera para recaudar fondos. Y el resto del dinero llegó mediante grandes donaciones privadas y ayudas de organizaciones medioambientales.

Finalmente, Strawberry Hill ha quedado protegida como reserva natural permanente, con sus 152 hectáreas destinadas a conservar las praderas, los matorrales y el joven bosque que surgieron después del abandono de los cultivos. La historia de esta antigua granja demuestra hasta qué punto puede cambiar un paisaje cuando la actividad agrícola desaparece durante 35 años: donde antes crecían toneladas de trigo, ahora existe un espacio capaz de proporcionar refugio a algunas de las especies más amenazadas de la fauna británica.