Tiene 51 años y con su hija de 32 facturaron US$428.000 con juguetes antiestrés fabricados en su propia casa

Un mercado gigante: En 2025, el mercado mundial de juguetes antiestrés se valoró en más de US$ 9.000 millones , con altas proyecciones de crecimiento.

En 2025, el mercado mundial de juguetes antiestrés se valoró en más de , con altas proyecciones de crecimiento. La audiencia: Aunque su base principal son las mujeres y personas neurodivergentes de todas las edades, han descubierto que muchos adultos simplemente necesitan algo para "hacer clic" y liberar tensiones durante su jornada laboral.

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De la impresión casera a la producción industrial

Lo que comenzó hace apenas un año como una pequeña operación con dos impresoras 3D, hoy es una fábrica a pequeña escala. Victoria había iniciado el estudio en 2018 como un proyecto paralelo para vender arte y joyas. En 2025, Charlie —un aficionado a la impresión 3D y experto en seguridad de redes— se unió al negocio tras descubrir un diseño de fidget clicker con forma de pastel que encajaba perfecto con el estilo de su hija.

El proceso de trabajo es meticuloso y completamente colaborativo:

Diseño y planificación: Trabajan junto a artistas para obtener licencias comerciales de diseños únicos (desde tazones de cereales hasta hongos) y también crean los propios, como inhaladores o crayones.

Trabajan junto a artistas para obtener licencias comerciales de diseños únicos (desde tazones de cereales hasta hongos) y también crean los propios, como inhaladores o crayones. Impresión: Actualmente cuentan con más de 30 impresoras 3D . Imprimir un juguete simple toma unas 17 horas, mientras que los proyectos más grandes y complejos pueden demorar entre tres y cuatro días.

Actualmente cuentan con más de . Imprimir un juguete simple toma unas 17 horas, mientras que los proyectos más grandes y complejos pueden demorar entre tres y cuatro días. Ensamblaje: Cada juguete consta de entre dos y seis piezas de plástico. Padre e hija son tan ágiles que pueden ensamblar unos 100 clickers en menos de una hora.

Cada juguete consta de entre dos y seis piezas de plástico. Padre e hija son tan ágiles que pueden ensamblar unos 100 clickers en menos de una hora. Distribución: Victoria se encarga de empaquetar y enviar los productos directamente desde su casa.

Sus lanzamientos temáticos (los famosos drops) son un éxito rotundo. Una de sus creaciones más vendidas es una caja de chocolates en forma de corazón que, en lugar de golosinas comestibles, contiene trufas de plástico para hacer clic. ¡Son tan realistas que sus seguidores en redes sociales le piden en broma que use guantes de manipulación de alimentos!

Los números detrás del éxito

Las finanzas de Victoria Essie Studio demuestran que encontrar el nicho correcto puede cambiarte la vida. En 2025, el negocio registró ingresos brutos por US$ 428.000 y una ganancia neta de aproximadamente US$ 94.000.

Volumen de ventas: Promedian unos 1.500 pedidos mensuales. En los días de lanzamientos de nuevos diseños, pueden recibir hasta 400 pedidos en simultáneo.

Promedian unos 1.500 pedidos mensuales. En los días de lanzamientos de nuevos diseños, pueden recibir hasta 400 pedidos en simultáneo. Precios: Los juguetes estándar de mano cuestan entre US$ 5 y US$ 30 , mientras que los de tamaño real (como un plato completo de waffles) rondan entre los US$ 100 y US$ 125 .

Los juguetes estándar de mano cuestan entre , mientras que los de tamaño real (como un plato completo de waffles) rondan entre los . Costos operativos: La mayor parte de la inversión se destina a equipamiento, filamentos para las impresoras, insumos de envío y el pago de licencias a los artistas. Todo se reinvierte, logrando crecer sin necesidad de tomar préstamos comerciales.

Dejar la docencia por el mundo emprendedor

Victoria comenzó su carrera como maestra de preescolar, trabajando con niños de 2 a 5 años entre 2015 y 2019. Sin embargo, los bajos salarios y las presiones del sistema educativo la llevaron al agotamiento extremo (burnout). Para subsistir, solía tener trabajos paralelos durante las noches y los fines de semana.

"Pensé que iba a ser maestra y trabajar en dos empleos a tiempo parcial por el resto de mi vida", confiesa Victoria. "Poder hacer esto es un respiro de aire fresco".

Tras dejar la enseñanza y pasar un tiempo administrando una heladería, en 2022 decidió dedicarse a tiempo completo a su estudio. En 2025, se pagó a sí misma un sueldo de US$ 36.000 y proyecta aumentarlo a US$ 78.000 en 2026, casi cuatro veces su antiguo salario docente. Además, trabajar desde casa le permite ser una madre mucho más presente para su pequeña hija de 5 años.

Por su parte, Charlie mantiene su trabajo corporativo de tiempo completo. Durante 2025 decidió no cobrar sueldo del emprendimiento para asegurar la salud financiera del negocio, pero en 2026 comenzó a percibir US$ 750 semanales, dedicándole unas 40 horas extra a la producción junto a su hija. Para él, la mayor recompensa es, sin dudas, el tiempo compartido en familia creando algo único.