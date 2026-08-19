"¿Estás lista para morir?": la macabra pregunta de un hombre enmascarado a una joven en la calle
En las últimas horas, el terror se apoderó de Filadelfia (Estados Unidos) por un hombre que acosa a los transeúntes disfrazado de monstruo.
La Policía de la ciudad de Filadelfia (Estados Unidos) se encuentra tras los pasos de un sospechoso que sembró el pánico en las inmediaciones del edificio gubernamental. El individuo, que oculta su rostro tras una máscara de Halloween, ha abordado de manera intimidante a por lo menos seis personas en distintos puntos de la zona céntrica.
Uno de los episodios más perturbadores quedó registrado en las cámaras de seguridad de la vía pública. En las imágenes se observa cómo el sujeto persigue a una mujer que realizaba actividad física y la acorrala para lanzarle una escalofriante amenaza: “¿Estás lista para morir?”.
Ante la gravedad y repetitividad de los ataques, las fuerzas de seguridad montaron un operativo de búsqueda e instaron a la comunidad a colaborar con cualquier dato o información que permita identificar y detener al agresor de inmediato.
Robó la identidad de otra persona, obtuvo el pasaporte de Estados Unidos y hasta votó: ahora irá preso
Un hombre de nacionalidad colombiana, de 55 años, recibió una pena de tres años de prisión federal en Estados Unidos tras comprobarse que robó durante un largo período la identidad de un ciudadano estadounidense. La maniobra le permitió tramitar documentación legal y concretar su inscripción en los padrones electorales sin cumplir con los requisitos de ciudadanía.
El caso fue dado a conocer por la Fiscalía del Distrito Central de Florida. Según los reportes judiciales, el imputado, identificado como Carlos Felipe Jaramillo Grajales, se apoderó del nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un tercero. Mediante este ardid, consiguió una licencia de conducir, tramitó un pasaporte estadounidense y logró figurar de manera irregular como votante habilitado.
Tras ser descubierto por la Justicia estadounidense, fue condenado a tres años de cárcel y, una vez que complete el cumplimiento de la condena fijada por la Justicia federal de ese país, Jaramillo Grajales será entregado a las autoridades migratorias para ser deportado de manera definitiva a Colombia.
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