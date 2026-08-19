"¿Estás lista para morir?": la macabra pregunta de un hombre enmascarado a una joven en la calle

El caso fue dado a conocer por la Fiscalía del Distrito Central de Florida. Según los reportes judiciales, el imputado, identificado como Carlos Felipe Jaramillo Grajales, se apoderó del nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un tercero. Mediante este ardid, consiguió una licencia de conducir, tramitó un pasaporte estadounidense y logró figurar de manera irregular como votante habilitado.