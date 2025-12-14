Argentina condenó el atentado terrorista en Australia

Qué dijo Javier Milei sobre el atentado en Australia

El presidente Javier Milei también manifestó su repudio al atentado ocurrido en Australia a través de sus redes sociales, donde vinculó el ataque con el inicio de la festividad judía de Janucá y expresó su solidaridad con las víctimas.

"Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence a la oscuridad", escribió el mandatario en su cuenta de X, retomando referencias de la tradición judía.

Y agregó: "La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Ánimo!". El posteo fue una respuesta a una publicación del legislador porteño Waldo Wolff, quien también condenó el ataque y envió un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas.