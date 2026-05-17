Murió una argentina en un accidente de transito en Australia
La víctima era rosarina y tenía 26 años. El micro en el que viajaba volcó tras un choque en una ruta de Queensland.
Una joven argentina murió y varias personas resultaron heridas en un accidente vial ocurrido en Australia, cuando un colectivo de larga distancia volcó tras chocar con otro vehículo en la autopista Bruce Highway, en el estado de Queensland.
La víctima fatal fue identificada como Serena Andreatta, una rosarina de 26 años que se encontraba recorriendo el país en el marco de un viaje personal. El colectivo, perteneciente a la empresa FlixBus, transportaba al menos a 30 pasajeros al momento del impacto, entre ellos mochileros de distintas nacionalidades.
Murió una argentina en un accidente de transito en Australia
La Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico trabajó en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras la autopista permaneció cerrada durante varias horas. Personal del Servicio de Ambulancias asistió a los heridos, que fueron trasladados a hospitales de Townsville, Ayr y Bowen.
Según trascendió, la argentina falleció a causa de las graves heridas sufridas, mientras que al menos dos pasajeros continúan internados en estado crítico. Entre los heridos también se encuentra el conductor del micro, un hombre de 70 años.
La empresa emitió un comunicado donde informó que el chofer no superaba los límites de velocidad y dio negativo en los controles de alcohol y drogas, aunque estos datos aún no fueron confirmados oficialmente por la policía. También expresó su "profunda conmoción" por lo ocurrido y aseguró que colaborará con las autoridades para determinar las causas del accidente.
En paralelo, comenzaron a revisarse antecedentes de la firma y de otros siniestros registrados en la zona. En ese sentido, se conoció que en febrero un conductor de la misma empresa fue sancionado por conducción temeraria tras un incidente ocurrido en las afueras de Townsville, lo que vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad del servicio.
Quién era Serena Andreatta
La joven de 26 años era oriunda de Rosario y tenía ciudadanía italiana. Había cursado sus estudios en la Escuela Superior de Comercio de esa ciudad y en 2020 se radicó en Italia, donde trabajó como recepcionista y luego desarrolló un emprendimiento vinculado al asesoramiento para la obtención de ciudadanía.
En los últimos años, había recorrido distintos destinos de Europa, América y Asia. Entre sus experiencias más significativas se encontraba un viaje de seis meses por Vietnam y Tailandia, donde destacó especialmente su paso por la isla Koh Tao. Había llegado a Australia el 17 de abril de 2026 y, según sus allegados, atravesaba "el viaje de su vida". Su muerte generó una fuerte conmoción tanto entre sus familiares como en su entorno cercano.
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