Murió una argentina en un accidente de transito en Australia

La empresa emitió un comunicado donde informó que el chofer no superaba los límites de velocidad y dio negativo en los controles de alcohol y drogas, aunque estos datos aún no fueron confirmados oficialmente por la policía. También expresó su "profunda conmoción" por lo ocurrido y aseguró que colaborará con las autoridades para determinar las causas del accidente.

En paralelo, comenzaron a revisarse antecedentes de la firma y de otros siniestros registrados en la zona. En ese sentido, se conoció que en febrero un conductor de la misma empresa fue sancionado por conducción temeraria tras un incidente ocurrido en las afueras de Townsville, lo que vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad del servicio.

Quién era Serena Andreatta

La joven de 26 años era oriunda de Rosario y tenía ciudadanía italiana. Había cursado sus estudios en la Escuela Superior de Comercio de esa ciudad y en 2020 se radicó en Italia, donde trabajó como recepcionista y luego desarrolló un emprendimiento vinculado al asesoramiento para la obtención de ciudadanía.

En los últimos años, había recorrido distintos destinos de Europa, América y Asia. Entre sus experiencias más significativas se encontraba un viaje de seis meses por Vietnam y Tailandia, donde destacó especialmente su paso por la isla Koh Tao. Había llegado a Australia el 17 de abril de 2026 y, según sus allegados, atravesaba "el viaje de su vida". Su muerte generó una fuerte conmoción tanto entre sus familiares como en su entorno cercano.