Impactante video: chocaron dos aviones en pleno show aéreo en una base militar de Estados Unidos
El pánico se apoderó este domingo del tradicional festival Gunfighter Skies Air Show en Estados Unidos. Los pilotos lograron eyectarse a tiempo.
Un festival aeronáutico que prometía ser una fiesta familiar terminó en un grave accidente en el noroeste de los Estados Unidos. Dos aviones colisionaron en el aire mientras realizaban una demostración durante el tradicional festival Gunfighter Skies Air Show, llevado a cabo en una base militar del oeste del estado de Idaho.
El siniestro se produjo en las inmediaciones de la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Boise.
A través de un comunicado oficial emitido en sus redes sociales, las autoridades de la base militar confirmaron que el predio fue sometido a un cierre total de emergencia tras el impacto, permitiendo el despliegue inmediato de los equipos de rescate y bomberos en la zona del desastre.
Milagro en el aire en Estados Unidos: los pilotos lograron eyectarse
El choque fue presenciado por cientos de familias que asistían al evento de aviación. De acuerdo con los relatos de múltiples testigos y las impactantes imágenes que se viralizaron rápidamente en internet, la secuencia de la fatalidad incluyó una rápida reacción de los tripulantes.
En cuanto al momento de la colisión, las dos aeronaves se rozaron o impactaron a gran velocidad en medio de una maniobra de exhibición. Sin emabrgo, en los videos difundidos en redes se puede observar el momento exacto en que cuatro paracaídas se abrieron en el cielo, confirmando que los pilotos lograron eyectarse con éxito segundos antes de que las estructuras de los aviones se precipitaran al suelo.
El Gunfighter Skies Air Show es uno de los festivales más populares de la región, concebido por los organizadores como una celebración de la historia de la aviación y una muestra interactiva de las capacidades operativas de las fuerzas armadas modernas.
Tras el grave incidente, las actividades del cronograma quedaron suspendidas por tiempo indeterminado mientras las juntas de investigación militar peritan los restos de los aviones para determinar las causas de la falla.
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