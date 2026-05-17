Impactante video: chocaron dos aviones en pleno show aéreo en una base militar de Estados Unidos.

Milagro en el aire en Estados Unidos: los pilotos lograron eyectarse

El choque fue presenciado por cientos de familias que asistían al evento de aviación. De acuerdo con los relatos de múltiples testigos y las impactantes imágenes que se viralizaron rápidamente en internet, la secuencia de la fatalidad incluyó una rápida reacción de los tripulantes.

En cuanto al momento de la colisión, las dos aeronaves se rozaron o impactaron a gran velocidad en medio de una maniobra de exhibición. Sin emabrgo, en los videos difundidos en redes se puede observar el momento exacto en que cuatro paracaídas se abrieron en el cielo, confirmando que los pilotos lograron eyectarse con éxito segundos antes de que las estructuras de los aviones se precipitaran al suelo.

El Gunfighter Skies Air Show es uno de los festivales más populares de la región, concebido por los organizadores como una celebración de la historia de la aviación y una muestra interactiva de las capacidades operativas de las fuerzas armadas modernas.

Tras el grave incidente, las actividades del cronograma quedaron suspendidas por tiempo indeterminado mientras las juntas de investigación militar peritan los restos de los aviones para determinar las causas de la falla.