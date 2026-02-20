Aseguran que Sarah Ferguson huyó a los Emirates Árabes Unidos tras la detención del expríncipe Andrés
La exduque de York permanece fuera del ojo público después del escándalo y hay versiones que la sitúan fuera del país.
Tras la detención este jueves del expríncipe Andrés por mala conducta en cargo público, ya que habría pasado información económica confidencial del Gobierno a Jeffrey Epstein, ahora toda la atención se dirige s a Sarah Ferguson y a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, que están desaparecidas desde que se desclasificaron los últimos archivos del pederasta estadounidense. Su ausencia ha alimentado la especulación sobre el impacto que los recientes acontecimientos podrían tener en su futuro institucional y persona
En el caso de Ferguson, las incógnitas son cada vez mayores. Aunque no ha sido arrestada ni se le imputa delito alguno, su situación es descrita como comprometida. Desde que estalló el escándalo, ha mantenido un perfil bajo y, según informa el Daily Mail, habría pasado un tiempo con amistades en los Alpes franceses antes de trasladarse a los Emiratos Árabes Unidos. Durante este periodo también estuvo con su hija menor, la princesa Eugenia, quien se encontraba en Catar por motivos laborales para asistir a la feria de arte de Doha en su condición de directora de la galería suiza Hauser and Wirth.
Sin embargo, el silencio público de la exduquesa de York ha sido casi absoluto. Desde el 25 de septiembre de 2025 no ha sido fotografiada en actos públicos, lo que ha reforzado su distanciamiento de la vida social y benéfica que, durante años, ha formado parte de su agenda habitual. Aunque divorciados desde hace tres décadas, Ferguson y el royal británico continuaban residiendo juntos en Royal Lodge, la mansión de la que han sido desalojados de manera inminente tras los últimos acontecimientos.
El nombre de Sarah Ferguson figura en numerosos correos electrónicos de Epstein, en los que quedaría reflejada la estrecha relación que mantenían. En dichos mensajes, el financiero la describía como su “amigo constante, generoso y supremo”. De acuerdo con la información que ha trascendido, ella le solicitó en repetidas ocasiones apoyo económico para hacer frente a deudas personales y ambos mantuvieron contacto cercano incluso después de que Epstein cumpliera condena por delitos sexuales contra menores. También ha salido a la luz que llevó a sus dos hijas a almorzar con él cinco días después de que abandonara prisión.
