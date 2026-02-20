Aseguran que Sarah Ferguson huyó a los Emirates Árabes Unidos tras la detención del expríncipe Andrés

En el caso de Ferguson, las incógnitas son cada vez mayores. Aunque no ha sido arrestada ni se le imputa delito alguno, su situación es descrita como comprometida. Desde que estalló el escándalo, ha mantenido un perfil bajo y, según informa el Daily Mail, habría pasado un tiempo con amistades en los Alpes franceses antes de trasladarse a los Emiratos Árabes Unidos. Durante este periodo también estuvo con su hija menor, la princesa Eugenia, quien se encontraba en Catar por motivos laborales para asistir a la feria de arte de Doha en su condición de directora de la galería suiza Hauser and Wirth.