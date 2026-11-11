Así fue la llegada del papa León XIV a Perú tras una conmovedora estadía en Argentina

Tras reunirse con sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba, el Papa retornó por la tarde a la capital del país para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. En su alocución, instó a las nuevas generaciones a "construir puentes y ser protagonistas del cambio con valentía y fraternidad".

León XIV, ante una marea de gente en Palermo: "Una bienvenida que quizás sólo la Argentina puede dar"

Devoto, la devoción en Luján y el cierre histórico

El miércoles 11, última jornada de la visita apostólica, combinó momentos de profunda intimidad pastoral con la mayor movilización religiosa del viaje:

Visita a Villa Devoto: Por la mañana, el Papa ingresó al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto para llevar un mensaje de redención y aliento a los internos.

Misa de clausura en Luján: Ante 3,5 millones de personas reunidas en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, León XIV lució una casulla con los colores celeste y blanco y entregó la tradicional Rosa de Oro a la Patrona de la Argentina. En su homilía bajo el lema "Argentina, levántate y camina", pronunció una frase que resonó en todo el país: "Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

Impacto y despedida oficial

El impacto del viaje trascendió el plano puramente espiritual: según estimaciones del sector turístico y económico, la movilización general superó los 7 millones de personas en las distintas sedes, generando un movimiento sin precedentes en la hotelería y la gastronomía de Buenos Aires, Córdoba y la cuenca bonaerense.

Pasadas las 14:00 del miércoles, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se celebró la ceremonia de despedida oficial. Visiblemente conmovido, el presidente Javier Milei acompañó a León XIV hasta la escalinata del avión en el que despegó hacia Lima, Perú, para dar continuidad a su gira por Sudamérica.

La agenda del papa León XIV en Perú, donde finalizará su gira por la región

Tras concluir su visita a la Argentina, el papa León XIV continúa su gira sudamericana en Perú, donde permanecerá hasta el 16 de noviembre.

Durante su estadía en suelo peruano, su itinerario abarca las siguientes ciudades y regiones:

Lima: Encuentros con autoridades gubernamentales, vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.

Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba: Celebraciones litúrgicas con comunidades locales y del norte del país.

Cusco: Rezo del Ángelus en la Plaza de la Catedral.

Pucallpa: Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Al finalizar las actividades en Perú el 16 de noviembre, el pontífice emprenderá el regreso a Roma (Vaticano).