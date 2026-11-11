Así fue la llegada del papa León XIV a Perú tras una conmovedora estadía en Argentina
Luego de movilizar a más de 8 millones de fieles, el papa León XIV continúa su gira en Perú, donde permanecerá hasta el 16 de noviembre.
Entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, la Argentina vivió un acontecimiento histórico con la llegada del papa León XIV. Tras suceder a Francisco en mayo de 2025, el pontífice de origen estadounidense y vasta trayectoria en Latinoamérica cumplió con la postergada visita papal a la tierra natal de su predecesor, en una travesía caracterizada por el calor popular, el compromiso pastoral y marcadas definiciones en materia social y de trabajo.
Tras despedirse con una multitudinaria misa en Luján, el sumo pontífice emprendió su viaje a Lima, Perú, donde finaliza su gira por la región. Apenas pasadas las 19:00 (hora Argentina) de este miércoles, el santo padre aterrizó en la capital peruana.
Cómo fue el paso del papa León XIV por la Argentina
La agenda oficial comenzó la tarde del domingo 8 de noviembre con el aterrizaje del vuelo en el Aeroparque Jorge Newbery, donde León XIV fue recibido con honores de Estado por el presidente Javier Milei. La primera parada incluyó un homenaje al General José de San Martín antes de dar paso a una maratónica agenda pastoral.
El lunes 9 estuvo signado por gestos de fuerte empatía y llamados a la contención social:
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Cottolengo Don Orione: El pontífice inició la jornada en Claypole reuniéndose con personas asistidas y trabajadores de la institución.
Misa multitudinaria en Palermo: Ante una convocatoria estimada en 2,5 millones de personas en torno al Monumento de los Españoles, celebró una eucaristía centrada en la unidad y el alivio de las fragilidades.
Diálogo social y del trabajo: En la Universidad Católica Argentina (UCA), León XIV mantuvo un encuentro con referentes laborales y empresariales, advirtiendo que «la dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones económicas».
Agenda ecuménica e institucional: Encabezó un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y concluyó el día con el rezo de las Vísperas en la Catedral Metropolitana junto al episcopado argentino.
Misa masiva en Córdoba y vigilia juvenil
El martes 10 de noviembre, la comitiva papal se trasladó muy temprano a la provincia de Córdoba. En la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), más de 650.000 fieles se congregaron para la misa central en el interior del país, donde el Santo Padre enfatizó el valor del esfuerzo compartido y la esperanza en momentos de incerteza.
Tras reunirse con sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba, el Papa retornó por la tarde a la capital del país para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. En su alocución, instó a las nuevas generaciones a "construir puentes y ser protagonistas del cambio con valentía y fraternidad".
Devoto, la devoción en Luján y el cierre histórico
El miércoles 11, última jornada de la visita apostólica, combinó momentos de profunda intimidad pastoral con la mayor movilización religiosa del viaje:
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Visita a Villa Devoto: Por la mañana, el Papa ingresó al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto para llevar un mensaje de redención y aliento a los internos.
Misa de clausura en Luján: Ante 3,5 millones de personas reunidas en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, León XIV lució una casulla con los colores celeste y blanco y entregó la tradicional Rosa de Oro a la Patrona de la Argentina. En su homilía bajo el lema "Argentina, levántate y camina", pronunció una frase que resonó en todo el país: "Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".
Impacto y despedida oficial
El impacto del viaje trascendió el plano puramente espiritual: según estimaciones del sector turístico y económico, la movilización general superó los 7 millones de personas en las distintas sedes, generando un movimiento sin precedentes en la hotelería y la gastronomía de Buenos Aires, Córdoba y la cuenca bonaerense.
Pasadas las 14:00 del miércoles, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se celebró la ceremonia de despedida oficial. Visiblemente conmovido, el presidente Javier Milei acompañó a León XIV hasta la escalinata del avión en el que despegó hacia Lima, Perú, para dar continuidad a su gira por Sudamérica.
La agenda del papa León XIV en Perú, donde finalizará su gira por la región
Tras concluir su visita a la Argentina, el papa León XIV continúa su gira sudamericana en Perú, donde permanecerá hasta el 16 de noviembre.
Durante su estadía en suelo peruano, su itinerario abarca las siguientes ciudades y regiones:
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Lima: Encuentros con autoridades gubernamentales, vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.
Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba: Celebraciones litúrgicas con comunidades locales y del norte del país.
Cusco: Rezo del Ángelus en la Plaza de la Catedral.
Pucallpa: Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.
Al finalizar las actividades en Perú el 16 de noviembre, el pontífice emprenderá el regreso a Roma (Vaticano).
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