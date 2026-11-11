Perú recibió al papa León XIV: ¿cómo es la Nunciatura de Lima, el edificio histórico donde residirá?
Tras pasar por Uruguay y Argentina el Papa encara este miércoles la última parada de su gira por Sudamérica, un emocionante regreso a su patria por adopción.
Argentina se despidió este miércoles del papa León XIV y ahora el santo padre se dirige a Perú para la tercera y última parada de su gira por Sudamérica. Se trata, además, del regreso a su patria por adopción, lo que marca un capítulo cargado de emoción.
Tal como ocurrió cuando estuvo en Uruguay y Argentina, el Papa se hospedará en el edificio de la Nunciatura, que es la embajada del Vaticano en cada país anfitrión. En el caso de Perú se trata de un regio edificio colonial ubicado en el distrito limeño de Jesús María.
El distrito de Jesús María es parte del centro histórico de Lima y cuenta con algunos espacios públicos que estarán cerrados durante la visita de León XIV, que finalizará el 16 de noviembre.
Según informó el Diario El Comercio, a pedido del Arzobispado de Lima se cerró la libre circulación por la zona del Monumento de la Paz, el Parque de la Paloma -justo frente a la Nunciatura-, el Parque de la Dignidad del Pensionista y el Boulevard de la avenida Salaverry.
Actualmente la sede diplomática del Vaticano está en manos del nuncio Paolo Rocco Gualtieri, que comanda los preparativos en el edificio ubicado sobre la avenida Salaverry.
La última vez que el edificio se vio rodeado de fieles queriendo ver al papa fue en enero de 2018, cuando Francisco visitó Perú y saludó desde la residencia.
Igual que como ocurrió aquella vez, el distrito de Jesús María quedará rodeado por un operativo de seguridad, aunque no con vallados como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, donde algunos residentes de Recoleta necesitaron su DNI al día o un QR para acceder a sus hogares.
En vez, los residentes y quienes que lleguen a la zona a saludar al Papa tendrán que mostrar su documento de identidad para pasar el protocolo de seguridad.
El papa León XIV llegó esta tarde a la Base Aérea del Callao, a las afueras de Lima, y su primera actividad oficial será un saludo protocolar a la presidente del Perú, Keiko Fujimori, que no lo fue a recibir al pie del avión como sí ocurrió en Uruguay y la Argentina.
En vez, la hija de Alberto Fujimori estará de salida, porque tiene programado un viaje a China durante el tiempo que el papa León XIV estará en el país que dirige.
Sin embargo, nada de eso afectará la agenda del otrora Obispo de Chiclayo, que se prepara para reencontrarse con los feligreses, ya no como Robert Prevost sino como el papa León XIV.
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