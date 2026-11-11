Perú recibió al papa León XIV: ¿cómo es la Nunciatura de Lima, el edificio histórico donde residirá?

La última vez que el edificio se vio rodeado de fieles queriendo ver al papa fue en enero de 2018, cuando Francisco visitó Perú y saludó desde la residencia.

La Nunciatura de Lima, residencia oficial del Papa en Perú. Gentileza Jorge Takeda vía Google.

Igual que como ocurrió aquella vez, el distrito de Jesús María quedará rodeado por un operativo de seguridad, aunque no con vallados como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, donde algunos residentes de Recoleta necesitaron su DNI al día o un QR para acceder a sus hogares.

En vez, los residentes y quienes que lleguen a la zona a saludar al Papa tendrán que mostrar su documento de identidad para pasar el protocolo de seguridad.

El interior de la Nunciatura de Lima. Foto: gentileza Edgard Valdivia Valencia vía Google.

El papa León XIV llegó esta tarde a la Base Aérea del Callao, a las afueras de Lima, y su primera actividad oficial será un saludo protocolar a la presidente del Perú, Keiko Fujimori, que no lo fue a recibir al pie del avión como sí ocurrió en Uruguay y la Argentina.

En vez, la hija de Alberto Fujimori estará de salida, porque tiene programado un viaje a China durante el tiempo que el papa León XIV estará en el país que dirige.

Sin embargo, nada de eso afectará la agenda del otrora Obispo de Chiclayo, que se prepara para reencontrarse con los feligreses, ya no como Robert Prevost sino como el papa León XIV.