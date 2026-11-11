El emotivo saludo desde la torre de control del Aeropuerto de Lima: "Bienvenido papá y papa León XIV"
El papa León XIV llegó a Perú, la tierra que eligió como suya, y la bienvenida a ese país conmovió a todos en redes sociales.
El arribo del papa León XIV a Perú dejó un momento de profunda emoción incluso antes de que el avión tocara la pista de aterrizaje. Desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Lima, una operadora sorprendió a la tripulación y al propio pontífice con un cálido mensaje de fe para darle la bienvenida al país.
Un mensaje de esperanza a través de la frecuencia de radio
A través de las comunicaciones aeronáuticas de rutina, la controladora aérea dirigió unas sentidas palabras a la comitiva papal, que fueron difundidas en video por El Canciller: "Bendito el que viene en el nombre del Señor". Con evidente expectativa, la trabajadora expresó el sentir de la nación al recibir al Santo Padre: "Los peruanos estamos expectantes por lo que Dios hará a través suyo, por las palabras que pueden tocar muchos corazones, y por el mensaje que nos haga volver nuestra mirada a Jesús".
El mensaje trascendió el protocolo habitual de la torre de control para convertirse en un deseo pastoral: "Que su visita fortalezca nuestra fe y nos anime a vivir un poquito más como Jesús. Bienvenidos a casa papá y papa León XIV. Bienvenida a toda la tripulación".
La respuesta desde el avión papal
La cálida bienvenida no pasó desapercibida en la aeronave. Minutos después de las palabras de la operadora, desde la cabina de mando del avión transmitieron el agradecimiento directo del pontífice: "El mensaje ha sido escuchado. Le agradece el papa León XIV, Su Santidad".
Este intercambio inédito marcó el inicio oficial de las actividades del Papa en Perú, país que lo recibe tras su intensa y multitudinaria visita apostólica por la Argentina.
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