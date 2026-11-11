El emotivo saludo desde la torre de control del Aeropuerto de Lima: "Bienvenido papá y papa León XIV"

Un mensaje de esperanza a través de la frecuencia de radio

A través de las comunicaciones aeronáuticas de rutina, la controladora aérea dirigió unas sentidas palabras a la comitiva papal, que fueron difundidas en video por El Canciller: "Bendito el que viene en el nombre del Señor". Con evidente expectativa, la trabajadora expresó el sentir de la nación al recibir al Santo Padre: "Los peruanos estamos expectantes por lo que Dios hará a través suyo, por las palabras que pueden tocar muchos corazones, y por el mensaje que nos haga volver nuestra mirada a Jesús".