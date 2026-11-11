El cálido saludo entre el papa León XIV y Keiko Fujimori, la presidenta de Perú
El papa León XIV arribó a las 19 horas (Argentina) de este miércoles a Lima, donde fue recibido con honores por la tierra que él mismo eligió.
El papa León XIV arribó este miércoles a la ciudad de Lima para dar inicio a la segunda etapa de su gira sudamericana, tras una multitudinaria y exitosa visita pastoral por la Argentina. Su llegada a suelo peruano estuvo marcada por un inusual y emotivo intercambio radial desde la torre de control, pero también por la conmoción que generó un trágico accidente en Chiclayo durante los preparativos para su recibimiento.
Una vez que descendió del avión, el santo padre fue recibido por la presidenta de ese país, Keiko Fujimori, quien lo saludó con notable amabilidad. Además, dos niños se acercaron a entregarle flores al sumo pontífice, tal como indica el protocolo, y un coro embelleció la tarde de Perú con sus canciones para el Papa.
Un aterrizaje marcado por la fe desde las alturas
El vuelo que trasladó al sumo pontífice desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tocó pista en la capital peruana en horas de la tarde. Sin embargo, el primer gran gesto de bienvenida ocurrió minutos antes del aterrizaje.
En un hecho que rápidamente se viralizó, una operadora de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Lima interrumpió las comunicaciones de rutina para dedicarle unas sentidas palabras a la comitiva papal a través de la frecuencia aeronáutica. "Bendito el que viene en el nombre del Señor", expresó la controladora, quien en nombre del pueblo peruano pidió que la visita "fortalezca nuestra fe y nos anime a vivir un poquito más como Jesús".
La calidez del mensaje no pasó inadvertida para el pontífice. Desde la cabina de mando del avión, los pilotos transmitieron el agradecimiento directo de Su Santidad, marcando un inicio pastoral sumamente íntimo y cercano antes de que León XIV descendiera de la aeronave para el recibimiento oficial por parte de las autoridades peruanas.
El luto que empaña la celebración
A pesar del clima de júbilo en la capital, la gira papal inició con un tono de luto debido a una tragedia ocurrida en el norte del país. En la región de Lambayeque, puntualmente en la ciudad de Chiclayo —uno de los destinos que visitará el Papa—, un obrero perdió la vida tras el colapso de un arco monumental que se estaba construyendo para darle la bienvenida.
El trabajador, que según testigos no contaba con los implementos de seguridad necesarios para realizar tareas en altura, cayó al vacío cuando la estructura cedió imprevistamente. Este lamentable suceso ha generado un fuerte impacto en la sociedad peruana y se espera que el Santo Padre haga una mención especial o dedique un momento de oración por la víctima y su familia durante sus inminentes actividades en la región.
La agenda del Pontífice en Perú
León XIV permanecerá en el país hasta el próximo 16 de noviembre, con una agenda que busca abrazar tanto a las multitudes urbanas como a las comunidades más alejadas.
Durante los próximos días, el Papa desarrollará las siguientes actividades:
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En Lima: Mantendrá reuniones con el gobierno, encabezará una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y celebrará la gran misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas.
En Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba: Llevará su mensaje a las comunidades del norte peruano, en una visita que ahora estará atravesada por el duelo reciente.
En Cusco: Reinará la espiritualidad andina con el rezo del Ángelus en la histórica Plaza de la Catedral.
En Pucallpa: Sostendrá un encuentro crucial con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, reafirmando su compromiso con el cuidado de la casa común y las comunidades originarias.
Tras concluir esta intensa agenda de cinco días, el líder de la Iglesia católica emprenderá su vuelo de regreso a Roma, cerrando así su histórica primera visita a Sudamérica.
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