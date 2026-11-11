El cálido saludo entre el papa León XIV y Keiko Fujimori, la presidenta de Perú

El luto que empaña la celebración

A pesar del clima de júbilo en la capital, la gira papal inició con un tono de luto debido a una tragedia ocurrida en el norte del país. En la región de Lambayeque, puntualmente en la ciudad de Chiclayo —uno de los destinos que visitará el Papa—, un obrero perdió la vida tras el colapso de un arco monumental que se estaba construyendo para darle la bienvenida.

El trabajador, que según testigos no contaba con los implementos de seguridad necesarios para realizar tareas en altura, cayó al vacío cuando la estructura cedió imprevistamente. Este lamentable suceso ha generado un fuerte impacto en la sociedad peruana y se espera que el Santo Padre haga una mención especial o dedique un momento de oración por la víctima y su familia durante sus inminentes actividades en la región.

La agenda del Pontífice en Perú

León XIV permanecerá en el país hasta el próximo 16 de noviembre, con una agenda que busca abrazar tanto a las multitudes urbanas como a las comunidades más alejadas.

Durante los próximos días, el Papa desarrollará las siguientes actividades:

En Lima: Mantendrá reuniones con el gobierno, encabezará una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y celebrará la gran misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas.

En Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba: Llevará su mensaje a las comunidades del norte peruano, en una visita que ahora estará atravesada por el duelo reciente.

En Cusco: Reinará la espiritualidad andina con el rezo del Ángelus en la histórica Plaza de la Catedral.

En Pucallpa: Sostendrá un encuentro crucial con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, reafirmando su compromiso con el cuidado de la casa común y las comunidades originarias.

Tras concluir esta intensa agenda de cinco días, el líder de la Iglesia católica emprenderá su vuelo de regreso a Roma, cerrando así su histórica primera visita a Sudamérica.