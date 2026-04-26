Así narraron los medios de Estados Unidos el intento de atentado a Donald Trump

Cómo fue el atentado contra Donald Trump y la respuesta de seguridad

Según los reportes oficiales, el brutal atentado fue perpetrado por un sujeto de 31 años, identificado como Cole Tomas Allen. El agresor irrumpió violentamente en el vestíbulo portando armas de fuego y múltiples cuchillos, efectuando una serie de disparos que afortunadamente no alcanzaron a ningún invitado civil, aunque un agente policial recibió un impacto directo en su chaleco antibalas.

El caos y la desesperación se apoderaron del inmenso salón subterráneo del Washington Hilton. Mientras el Servicio Secreto aseguraba el perímetro y retiraba al presidente hacia una zona de máxima seguridad, los cientos de asistentes se arrojaron al piso y se escondieron debajo de las mesas para proteger sus vidas.

Horas más tarde, ya resguardado y aún con su esmoquin puesto, el líder republicano minimizó las consecuencias del episodio. "Cuando eres influyente, van tras de ti. Cuando no eres influyente, te dejan en paz", declaró el jefe de Estado, asegurando que el atacante (al que tildó de "persona enferma") habría actuado de forma individual como un lobo solitario.

El FBI confirmó que la investigación ya está en curso y que en el lugar del hecho se recuperó un arma larga junto a varios casquillos. Se trata de la tercera vez desde 2024 que el actual mandatario enfrenta un intento de asesinato.