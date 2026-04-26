Así narraron los medios de Estados Unidos el intento de atentado a Donald Trump
Periodistas de CNN, Fox News y The Washington Post estaban en el lugar y contaron en vivo cómo se vivieron los disparos y la evacuación.
En medio de la conmoción que generó el intento de atentado contra el presidente Donald Trump en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, los principales medios de Estados Unidos reflejaron en tiempo real lo sucedido y tuvieron testigos directos del episodio ocurrido en el Hotel Hilton.
En CNN, la cobertura tuvo un carácter excepcional ya que el conductor Wolf Blitzer se encontraba a pocos metros del atacante cuando comenzaron los disparos: "De repente apareció un hombre con un arma, muy potente, y empezó a disparar", describió. Según contó, un agente lo redujo tirándolo al suelo y luego fue trasladado junto a otros asistentes a un baño, donde permanecieron resguardados.
Desde Fox News, Bret Baier también informó desde el interior del salón. Señaló haber escuchado las detonaciones, aunque aclaró que no parecían provenir directamente del salón principal. La cadena identificó al sospechoso como Cole Allen, de 31 años, oriundo de California, y detalló que el FBI desplegó un operativo tanto en el hotel como en el domicilio del acusado.
Por su parte, The Washington Post activó una cobertura minuto a minuto y difundió un video del momento exacto en que Trump era evacuado del lugar por el Servicio Secreto. Con periodistas y directivos entre los más de 2.600 invitados, el medio no solo informó sobre lo ocurrido, sino que también fue protagonista directo de la escena.
Conmoción mundial: intento de atentado contra Donald Trump en Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó ileso tras sufrir un grave intento de atentado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Un tirador solitario irrumpió armado en el hotel Hilton, desatando el pánico total entre los periodistas y altos funcionarios del gobierno presentes.
Cómo fue el atentado contra Donald Trump y la respuesta de seguridad
Según los reportes oficiales, el brutal atentado fue perpetrado por un sujeto de 31 años, identificado como Cole Tomas Allen. El agresor irrumpió violentamente en el vestíbulo portando armas de fuego y múltiples cuchillos, efectuando una serie de disparos que afortunadamente no alcanzaron a ningún invitado civil, aunque un agente policial recibió un impacto directo en su chaleco antibalas.
El caos y la desesperación se apoderaron del inmenso salón subterráneo del Washington Hilton. Mientras el Servicio Secreto aseguraba el perímetro y retiraba al presidente hacia una zona de máxima seguridad, los cientos de asistentes se arrojaron al piso y se escondieron debajo de las mesas para proteger sus vidas.
Horas más tarde, ya resguardado y aún con su esmoquin puesto, el líder republicano minimizó las consecuencias del episodio. "Cuando eres influyente, van tras de ti. Cuando no eres influyente, te dejan en paz", declaró el jefe de Estado, asegurando que el atacante (al que tildó de "persona enferma") habría actuado de forma individual como un lobo solitario.
El FBI confirmó que la investigación ya está en curso y que en el lugar del hecho se recuperó un arma larga junto a varios casquillos. Se trata de la tercera vez desde 2024 que el actual mandatario enfrenta un intento de asesinato.
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