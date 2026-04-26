"Una persona muy enferma": Donald Trump dio detalles del presunto ataque en Washington
Tras ser evacuado de urgencia por un tiroteo, el presidente de Estados Unidos dio una conferencia de prensa desde la Casa Blanca.
A través de una conferencia de prensa, el presidenten de Estados Unidos, Donald Trump, brindó detalles estremecedores sobre el intento de ataque sufrido durante la cena anual de corresponsales en Washington, por el que este sábado por la noche tuvo que ser evacuado de urgencia.
Con un tono reflexivo pero crítico, el mandatario cuestionó la logística del evento al afirmar que el hotel elegido "no era un lugar particularmente seguro", aunque destacó la "rápida actuación" de su custodia para evitar una tragedia mayor.
Trump relató cómo vivió los primeros segundos del incidente, admitiendo que inicialmente no dimensionó el peligro. "Llegué a escuchar un ruido, vi que algo estaba pasando, pero no me llamó la atención de inmediato", confesó.
En un gesto inusual, el presidente pidió un aplauso para la periodista de CBS, Weijia Jiang, quien se encontraba a su lado y fue la primera en advertir la gravedad de la situación. Acto seguido, los agentes de seguridad intervinieron para evacuar de urgencia a Melania Trump, al resto del gabinete y al propio mandatario.
Qué dijo Donald Trump sobre el atacante y el agente herido
Respecto al tirador —un hombre de 30 años que ya se encuentra detenido—, Trump lo describió como "una persona muy enferma que tenía varias armas".
Además, el mandatario estadounidense confirmó un dato que añade dramatismo al episodio: el atacante llegó a herir a un agente de seguridad. "Afortunadamente, el agente llevaba un chaleco antibalas que le salvó la vida", reveló y aseguró estar rezando por la pronta recuperación del efectivo.
Visiblemente impactado por lo que calificó como una "experiencia dramática", el presidente aprovechó la oportunidad para pedir que las diferencias políticas se resuelvan "a través del diálogo".
Asimismo, lamentó la cancelación definitiva de la velada. Según sus palabras, su intención era continuar con la cena, pero sus custodios lo desaconsejaron por razones de protocolo.
Trump remarcó que el objetivo de la noche era, precisamente, "celebrar la libertad de prensa", un propósito que se vio truncado por la violencia pero que, según dio a entender, sigue siendo una prioridad institucional.
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