"Una persona muy enferma": Donald Trump dio detalles del presunto ataque en Washington

Qué dijo Donald Trump sobre el atacante y el agente herido

Respecto al tirador —un hombre de 30 años que ya se encuentra detenido—, Trump lo describió como "una persona muy enferma que tenía varias armas".

Además, el mandatario estadounidense confirmó un dato que añade dramatismo al episodio: el atacante llegó a herir a un agente de seguridad. "Afortunadamente, el agente llevaba un chaleco antibalas que le salvó la vida", reveló y aseguró estar rezando por la pronta recuperación del efectivo.

Visiblemente impactado por lo que calificó como una "experiencia dramática", el presidente aprovechó la oportunidad para pedir que las diferencias políticas se resuelvan "a través del diálogo".

Asimismo, lamentó la cancelación definitiva de la velada. Según sus palabras, su intención era continuar con la cena, pero sus custodios lo desaconsejaron por razones de protocolo.

Trump remarcó que el objetivo de la noche era, precisamente, "celebrar la libertad de prensa", un propósito que se vio truncado por la violencia pero que, según dio a entender, sigue siendo una prioridad institucional.