Presentan duros cargos por el tiroteo contra Donald Trump
La Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales tras el tiroteo en la cena de corresponsales con Donald Trump. El único agresor se presentará el lunes.
El atacante arrestado tras el feroz tiroteo en el hotel de Washington enfrenta dos graves acusaciones federales. La fiscalía de Estados Unidos aseguró que el sospechoso buscaba generar muchísimo daño durante la cena presidencial de Donald Trump, y confirmó que en las próximas horas se sumarán otros delitos en su contra.
Cuáles son los delitos que enfrenta el agresor del tiroteo
Según detalló en las últimas horas la fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, el detenido enfrenta inicialmente dos cargos muy pesados: uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa.
El acusado, que fue interceptado en un puesto de control del Servicio Secreto a escasos metros del gran salón de baile donde se encontraba el mandatario republicano, comparecerá ante el tribunal federal este lunes. Pirro, quien también participó como asistente en la accidentada gala, fue sumamente contundente en su lectura preliminar de los hechos: "El individuo tenía la clara intención de causar el mayor daño posible".
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La investigación de Estados Unidos y el estado de alerta
Durante la comparecencia ante los medios, las autoridades advirtieron que el expediente investigativo sigue siendo totalmente fluido. Actualmente, el FBI, el Servicio Secreto y la Policía Metropolitana de Washington continúan trabajando en conjunto para recopilar pruebas fundamentales sobre el historial criminal y las profundas motivaciones del asaltante.
Por el momento, y para intentar llevar tranquilidad a la convulsionada sociedad estadounidense, el jefe interino policial Jeff Carroll ratificó que el sospechoso actuó indudablemente como un actor solitario, descartando la participación de cómplices operativos y confirmando que actualmente ya no existe una amenaza persistente para el público.
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