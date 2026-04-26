Presentan duros cargos por el tiroteo contra Donald Trump

El acusado, que fue interceptado en un puesto de control del Servicio Secreto a escasos metros del gran salón de baile donde se encontraba el mandatario republicano, comparecerá ante el tribunal federal este lunes. Pirro, quien también participó como asistente en la accidentada gala, fue sumamente contundente en su lectura preliminar de los hechos: "El individuo tenía la clara intención de causar el mayor daño posible".