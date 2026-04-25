Qué dijo Donald Trump tras ser evacuado de urgencia por un tiroteo en Washington

ObtenerFoto (1) Evacuaron a Donald Trump en la Casa Blanca.

Pánico y un detenido: cómo fue el tiroteo que obligó a la evacuación de Donald Trump

El episodio ocurrió en uno de los pasillos del hotel mientras se desarrollaba la tradicional cena. Los disparos provocaron escenas de pánico absoluto, obligando a los asistentes a refugiarse bajo las mesas mientras agentes armados tomaban el control del salón.

En su publicación, Trump confirmó el dato más esperado: “El atacante fue aprehendido”. Según los reportes preliminares, el sospechoso fue reducido de inmediato y, afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

Mientras las palabras de Trump buscan transmitir una imagen de control y respaldo a sus escoltas, las autoridades federales han iniciado una investigación exhaustiva. El foco principal está puesto en determinar cómo el atacante logró burlar los estrictos anillos de seguridad en un evento de semejante magnitud, lo que seguramente derivará en una revisión profunda de los protocolos de protección presidencial para futuros encuentros.