Qué dijo Donald Trump tras ser evacuado de urgencia por un tiroteo en Washington
El presidente de Estados Unidos rompió en silencio en sus redes sociales con un mensaje destinado a sus fuerzas de seguridad.
Tras el dramático tiroteo que sacudió la cena de corresponsales de prensa este sábado por la noche en Washington, y que obligó a una evacacuación de urgencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió el silencio a través de sus redes sociales.
El mandatario, que debió ser evacuado de urgencia del hotel Washington Hilton junto a la primera dama, Melania Trump, utilizó sus perfiles oficiales para llevar calma y destacar el accionar de los equipos de seguridad.
Pocos minutos después de que se desatara el caos, Trump calificó la jornada como "bastante intensa" y no ahorró elogios para quienes estuvieron a cargo de su custodia. “El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía”, expresó el presidente en su cuenta oficial.
Respecto a la continuidad del evento, que reúne anualmente a la élite del periodismo y la política, el mandatario se mostró predispuesto a seguir adelante, aunque condicionado por los protocolos de seguridad: “He recomendado ‘que el show continúe’, pero estaré completamente guiado por las fuerzas del orden; ellos tomarán una decisión”.
No obstante, el magnate republicano reconoció que la velada ya no será la misma y que "tendremos que hacerla de nuevo".
Pánico y un detenido: cómo fue el tiroteo que obligó a la evacuación de Donald Trump
El episodio ocurrió en uno de los pasillos del hotel mientras se desarrollaba la tradicional cena. Los disparos provocaron escenas de pánico absoluto, obligando a los asistentes a refugiarse bajo las mesas mientras agentes armados tomaban el control del salón.
En su publicación, Trump confirmó el dato más esperado: “El atacante fue aprehendido”. Según los reportes preliminares, el sospechoso fue reducido de inmediato y, afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.
Mientras las palabras de Trump buscan transmitir una imagen de control y respaldo a sus escoltas, las autoridades federales han iniciado una investigación exhaustiva. El foco principal está puesto en determinar cómo el atacante logró burlar los estrictos anillos de seguridad en un evento de semejante magnitud, lo que seguramente derivará en una revisión profunda de los protocolos de protección presidencial para futuros encuentros.
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