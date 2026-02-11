Triunfazo de Las Leonas: vencieron a Australia con un gol histórico de Agustina Gorzelany

Las Leonas siguen a paso firme en su gira por Oceanía. Tras la victoria inicial ante Irlanda, el seleccionado nacional se impuso por 1 a 0 ante Australia en un partido sumamente cerrado y físico. La victoria tuvo un sabor especial gracias al protagonismo de Agustina Gorzelany, quien celebró su partido número 150 anotando el gol del triunfo.