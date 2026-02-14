Cinco países europeos acusan a Rusia de haber envenenado a Alexei Navalni con la toxina de una rana

Las cinco capitales europeas piden por ello que "Rusia rinda cuentas por sus reiteradas violaciones de la Convención de Armas Químicas" y en este caso en particular por el incumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas y de Toxinas.

Así, los representantes de los cinco países ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han escrito hoy a su director general, el español Fernando Arias, "para informarle de este incumplimiento de la Convención de Armas Químicas". "Asimismo nos preocupa que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas", han añadido.

"Nosotros y nuestros socios nos aseguraremos de que se activen todas las vías a nuestra disposición para que Rusia rinda cuentas", han adelantado.