Así tembló el Estadio Universitario de Caracas en medio de los dos terremotos que azotaron a Venezuela

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El encuentro entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas recién comenzaba cuando el suelo empezó a sacudirse. El impacto del sismo quedó registrado en una secuencia impactante: en pleno juego, los peloteros en el home plate interrumpen la acción con desconcierto, el receptor y el umpire abandonan sus posiciones y, en segundos, el pánico se apodera del terreno de juego mientras las cámaras de la transmisión captan el violento bamboleo de la estructura del estadio.

Las imágenes muestran a los presentes corriendo hacia el centro del campo en busca de seguridad, mientras la estructura del estadio vibraba intensamente.

La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) suspendió el partido y el resto de la jornada programada para ese día. No se reportaron heridos dentro del estadio.

El impacto de los sismos no se limitó al estadio. En diferentes puntos de Caracas, así como en ciudades como Carabobo y Yaracuy, se reportaron daños estructurales en viviendas, edificios y centros comerciales. El colapso de algunas construcciones y los cortes de energía eléctrica provocaron una movilización masiva de los servicios de emergencia. Las autoridades locales y nacionales declararon el estado de emergencia y coordinaron acciones de rescate y asistencia.

¿Qué dijeron las autoridades de Venezuela tras lo sucedido?



La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió al país en cadena nacional minutos después de los sismos y confirmó la activación de todos los protocolos de emergencia. “Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material”, afirmó, y pidió calma y colaboración a la población. El gobierno publicó un listado con los principales hospitales y clínicas disponibles para atender a los heridos y reiteró la importancia de permanecer en áreas abiertas ante el riesgo de réplicas.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, manifestó que casas y edificios se vinieron abajo en Caracas y que registraron situaciones “alarmantes” en el barrio de Altamira. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar daños adicionales a algunas estructuras. “Estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil”, señaló.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, también habló públicamente, ratificó la existencia de víctimas fatales y aclaró que no se cuenta todavía con una cifra precisa debido a la magnitud de los destrozos en las zonas afectadas.