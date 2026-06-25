Así tembló el Estadio Universitario de Caracas en medio de los dos terremotos que azotaron a Venezuela
El pánico interrumpió el juego entre Marineros y Senadores en Caracas cuando el fuerte sismo sorprendió a los asistentes y obligó a suspender el encuentro.
Dos potentes terremotos sacudieron este miércoles Venezuela y se han reportado al menos 164 muertos y más de 970 heridos, además de extensos daños.
El primer terremoto, de magnitud 7,2, se produjo en la zona de la costa central de Venezuela a las 18:04, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Tuvo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas.
Un segundo terremoto, ocurrido apenas 39 segundos después, e incluso más potente, afectó la misma zona. El epicentro estuvo cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte, y tuvo una magnitud de 7,5.
Lo que provocó derrumbes de edificios y viviendas, cortes de energía eléctrica y evacuaciones masivas en distintas partes del país. A su vez, un partido de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) que se disputaba en el Estadio Universitario de Caracas tuvo que ser suspendido y el momento de pánico que se vivió en el lugar quedó registrado en la trasmisión en vivo y en recortes de videos que inmediatamente comenzaron a circular en redes sociales.
El encuentro entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas recién comenzaba cuando el suelo empezó a sacudirse. El impacto del sismo quedó registrado en una secuencia impactante: en pleno juego, los peloteros en el home plate interrumpen la acción con desconcierto, el receptor y el umpire abandonan sus posiciones y, en segundos, el pánico se apodera del terreno de juego mientras las cámaras de la transmisión captan el violento bamboleo de la estructura del estadio.
Las imágenes muestran a los presentes corriendo hacia el centro del campo en busca de seguridad, mientras la estructura del estadio vibraba intensamente.
La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) suspendió el partido y el resto de la jornada programada para ese día. No se reportaron heridos dentro del estadio.
El impacto de los sismos no se limitó al estadio. En diferentes puntos de Caracas, así como en ciudades como Carabobo y Yaracuy, se reportaron daños estructurales en viviendas, edificios y centros comerciales. El colapso de algunas construcciones y los cortes de energía eléctrica provocaron una movilización masiva de los servicios de emergencia. Las autoridades locales y nacionales declararon el estado de emergencia y coordinaron acciones de rescate y asistencia.
¿Qué dijeron las autoridades de Venezuela tras lo sucedido?
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió al país en cadena nacional minutos después de los sismos y confirmó la activación de todos los protocolos de emergencia. “Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material”, afirmó, y pidió calma y colaboración a la población. El gobierno publicó un listado con los principales hospitales y clínicas disponibles para atender a los heridos y reiteró la importancia de permanecer en áreas abiertas ante el riesgo de réplicas.
Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, manifestó que casas y edificios se vinieron abajo en Caracas y que registraron situaciones “alarmantes” en el barrio de Altamira. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar daños adicionales a algunas estructuras. “Estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil”, señaló.
El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, también habló públicamente, ratificó la existencia de víctimas fatales y aclaró que no se cuenta todavía con una cifra precisa debido a la magnitud de los destrozos en las zonas afectadas.
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