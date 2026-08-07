Detuvieron a un alcalde por su rol en un incendio intencional que arrasó con 120 hogares en julio
El país enfrenta cada verano el peligro de los incendios forestales, pero no todos son producto de la sequía y el calor extremo. Hay dos acusados más.
El alcalde de Stylida, un municipio del centro de Grecia, quedó detenido esta semana con prisión preventiva tras ser acusado de tener responsabilidad en el incendio que arrasó en julio con 120 viviendas el oeste de Ática.
Giannis Apostolou, alcalde de Stylida, es propietario de una empresa de instalación eléctrica que construyó la red de transmisión de la granja eólica ubicada cerca de la localidad de Agios Vasilios, un pueblo costero a 85 kilómetros al noroeste de Atenas.
El 31 de julio pasado un desperfecto en la granja eólica desató un incendio que consumió más de 120 hogares y otras construcciones, así como también amplias extensiones de bosques, matorrales y huertos de olivos.
Los investigadores creen que el incendio comenzó debajo de una de las cuatro líneas eléctricas superiores de mediano voltaje del parque eólico y luego se propagó hacia el oeste de Ática.
Ahora, tanto Apostolou, que vive a kilómetros de la zona dañada, como el dueño de la granja de energía eólica y el contratista que instaló los cables están acusados de provocar un "incendio intencionado en un bosque" y de "daños a instalaciones de utilidad pública", informaron medios de Grecia.
Los tres acusados podrían enfrentar una pena de más de 10 años de prisión si son declarados culpables, de acuerdo con un resumen informativo de Xinhua.
Al propietario de la granja eólica se le acusa también de no limpiar la vegetación alrededor de las líneas eléctricas, tal y como lo requiere el reglamento correspondiente, informó ERT.
La operación de la granja eólica fue suspendida este viernes para llevar a cabo una inspección exhaustiva de su infraestructura.
Desde finales de julio, Grecia reportó decenas de incendios que provocaron la muerte de cinco personas, incluidos tres bomberos.
Además, dos miembros de la tripulación de dos helicópteros de combate de incendios perdieron la vida cuando sus aeronaves colisionaron en pleno vuelo mientras combatían un incendio.
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