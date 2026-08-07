Detuvieron a un alcalde por su rol en un incendio intencional que arrasó con 120 hogares en julio

Los tres acusados podrían enfrentar una pena de más de 10 años de prisión si son declarados culpables, de acuerdo con un resumen informativo de Xinhua.

Al propietario de la granja eólica se le acusa también de no limpiar la vegetación alrededor de las líneas eléctricas, tal y como lo requiere el reglamento correspondiente, informó ERT.

La operación de la granja eólica fue suspendida este viernes para llevar a cabo una inspección exhaustiva de su infraestructura.

Desde finales de julio, Grecia reportó decenas de incendios que provocaron la muerte de cinco personas, incluidos tres bomberos.

Además, dos miembros de la tripulación de dos helicópteros de combate de incendios perdieron la vida cuando sus aeronaves colisionaron en pleno vuelo mientras combatían un incendio.