Ataque en un tren de Londres: 10 apuñalados y 2 detenidos
La policía local descartó que fuera un ataque terrorista.
El violento ataque con cuchillos ocurrido el sábado por la noche en un tren que viajaba hacia Londres dejó al menos diez heridos —dos de ellos en estado crítico— y mantiene en vilo al Reino Unido. La policía británica confirmó este domingo que hay dos hombres detenidos, ambos británicos, y que no hay indicios de que se trate de un acto terrorista.
El tren cubría el trayecto entre Doncaster, en el norte de Inglaterra, y la estación de King’s Cross, en la capital, cuando el servicio se detuvo de urgencia en Huntingdon, tras múltiples llamados de pasajeros que denunciaban un apuñalamiento múltiple.
Agentes de la Policía de Transportes irrumpieron en los vagones y detuvieron a dos sospechosos, de 32 y 35 años, que permanecen bajo interrogatorio por separado. “Ambos son nacidos en el Reino Unido”, aclaró el superintendente John Loveless en una conferencia de prensa desde la estación, que continúa cerrada. Con esa aclaración, el jefe policial buscó desactivar las especulaciones de grupos antiinmigrantes, que suelen aprovechar este tipo de hechos para agitar discursos xenófobos.
Fuentes locales confirmaron que los dos detenidos permanecen bajo custodia y "nacieron en el Reino Unido". Se trata de un hombre británico negro de 32 años y otro hombre de 35 años de ascendencia caribeña.
No fue un ataque terrorista
Aunque el motivo del ataque no fue revelado aún, el secretario de Defensa, John Healey, dijo a Sky News que "la evaluación inicial es que este fue un incidente aislado".
Inicialmente, la fuerza policial había activado el protocolo "Plato", la palabra clave utilizada por los servicios de emergencia británicos cuando responden a lo que podría ser un "ataque terrorista en marcha". Sin embargo, esa declaración fue posteriormente rescindida.
Los pasajeros y testigos describieron escenas de pánico. Olly Foster dijo a la BBC que escuchó a la gente gritar: "Corred, corred, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo". Relató que al principio pensó que era una broma de Halloween, hasta que vio sangre en su mano tras apoyarse en una silla.
El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que sus "pensamientos están con todos los afectados" después del "horrible incidente". La operadora LNER advirtió que habrá una "gran interrupción" en la ruta hasta el lunes.
