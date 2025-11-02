Ataque en un tren de Londres: 10 apuñalados y 2 detenidos

Inicialmente, la fuerza policial había activado el protocolo "Plato", la palabra clave utilizada por los servicios de emergencia británicos cuando responden a lo que podría ser un "ataque terrorista en marcha". Sin embargo, esa declaración fue posteriormente rescindida.

Los pasajeros y testigos describieron escenas de pánico. Olly Foster dijo a la BBC que escuchó a la gente gritar: "Corred, corred, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo". Relató que al principio pensó que era una broma de Halloween, hasta que vio sangre en su mano tras apoyarse en una silla.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que sus "pensamientos están con todos los afectados" después del "horrible incidente". La operadora LNER advirtió que habrá una "gran interrupción" en la ruta hasta el lunes.