Ataque a una sinagoga en Estados Unidos: la Policía abatió al atacante y hay ocho personas heridas
Un hombre armado estrelló su vehículo este jueves contra la puerta de una sinagoga y centro educativo de Detroit, en el estado de Michigan.
Un hombre armado con un fusil fue abatido este jueves por el personal de seguridad de una sinagoga en Detroit, en los Estados Unidos, tras estrellar su vehículo contra la puerta de entrada del templo.
Fuentes citadas por The Associated Press informaron que el vehículo se incendió luego de estrellarse contra la puerta de la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, una localidad de los suburbios de Detroit, en el condado Oakland, estado de Michigan.
El blanco del atacante es una de las sinagogas reformistas más grandes del país en la que funciona también un centro para la primera infancia y una escuela con 140 alumnos, que estaban "todos a salvo", según consta en un comunicado de la institución.
Mike Bouchard, jefe de Policía del condado Oakland, explicó que el sujeto que atravesó un conjunto de puertas avanzó unos 12 metros y entró en el edificio "con un propósito", hasta que algo en el vehículo se encendió.
Los investigadores aún trabajan para identificar al atacante y un posible motivo del episodio, por lo que no hay información oficial al respecto. El episodio ocurrió al mediodía y durante la tarde se vieron imágenes de humo que surgía del techo de la sinagoga.
Bouchard agregó que un agente de seguridad fue golpeado por el vehículo y quedó inconsciente, pero no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida. Mientras tanto, otro encargado de seguridad le disparó y puede o no haberlo herido.
El personal de emergencias trasladó a al menos ocho personas a centros de salud de la zona, todos miembros de las fuerzas de seguridad locales.
“No podemos decir qué lo mató en este momento, pero el personal de seguridad sí se enfrentó al sospechoso con disparos”, dijo el jefe policial.
Las autoridades trabajaban para reunir a los padres con sus hijos en el Shenandoah Country Club, un club de campo que acogió a personal y alumnado de la escuela mientras el distrito escolar de West Bloomfield entraba en confinamiento por seguridad.
El condado Oakland es el segundo más grande de Michigan, con aproximadamente 1,3 millones de habitantes. La mayoría de los residentes judíos del área de Detroit viven allí y el templo cuenta con una congregación de 12.000 personas.
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, emitió un comunicado en el que afirmó que "la comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz", y se refirió al ataque como "desgarrador".
Las sinagogas de todo el mundo han estado en alerta y reforzando la seguridad desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra con Irán con ataques con misiles el 28 de febrero.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario