Un enorme avión de reabastecimiento de los Estados Unidos se estrelló en Irak

Como se anticipó, el Pentágono no confirmó si hubo víctimas ni el estado de la tripulación, mientras que las autoridades indicaron que brindarán más detalles a medida que avance la investigación sobre las causas del accidente.

El comunicado completo del Pentágono

Pérdida de KC-135 estadounidense sobre Irak

El Comando Central de EE.UU. tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135 estadounidense. El incidente ocurrió en espacio aéreo amigo durante la Operación Furia Épica, y las labores de rescate continúan. Dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente. Una de ellas se estrelló en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin problemas.

Esto no se debió a fuego hostil ni amigo.

Se proporcionará más información a medida que se desarrolle la situación. Solicitamos paciencia para recopilar más detalles y brindar mayor claridad a las familias de los militares.