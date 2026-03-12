Un enorme avión de reabastecimiento de los Estados Unidos se estrelló en Irak
El incidente involucró a dos naves de la Fuerza Aérea estadounidense y el mayor de ellos se estrelló en la región oeste del territorio de Irak, donde las autoridades iniciaron la búsqueda de la tripulación.
En el marco de la guerra que se desarrolla en Medio Oriente, desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, las fuerzas armadas estadounidenses informaron que perdieron un avión sobre territorio de Irak.
Según se informó oficialmente, se trata de un avión militar de reabastecimiento en vuelo que se estrelló en el oeste iraquí, pero no se precisó se hubo víctimas del incidente que se enmarca en las operaciones de combate que tienen lugar en la región.
El hecho involucró a dos aeronaves, de las cuales una se precipitó a tierra mientras que la otra logró aterrizar sin inconvenientes, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM).
De acuerdo al comunicado, el episodio ocurrió en “espacio aéreo amigo” y no fue producto de fuego enemigo ni de un ataque de fuerzas aliadas, sino de un accidente tras el cual las autoridades militares desplegaron equipos de búsqueda y rescate para localizar a los tripulantes de la aeronave siniestrada.
El avión involucrado es un KC-135 Stratotanker, modelo utilizado por la Fuerza Aérea estadounidense para reabastecer de combustible a otras aeronaves de combate en pleno vuelo, una función clave en operaciones militares prolongadas y de largo alcance.
Como se anticipó, el Pentágono no confirmó si hubo víctimas ni el estado de la tripulación, mientras que las autoridades indicaron que brindarán más detalles a medida que avance la investigación sobre las causas del accidente.
El comunicado completo del Pentágono
Pérdida de KC-135 estadounidense sobre Irak
El Comando Central de EE.UU. tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135 estadounidense. El incidente ocurrió en espacio aéreo amigo durante la Operación Furia Épica, y las labores de rescate continúan. Dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente. Una de ellas se estrelló en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin problemas.
Esto no se debió a fuego hostil ni amigo.
Se proporcionará más información a medida que se desarrolle la situación. Solicitamos paciencia para recopilar más detalles y brindar mayor claridad a las familias de los militares.
