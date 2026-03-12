"Saben lo que hizo la mujer del Coco Liso": Manuel Adorni tiene su banda de sonido meme viral para sus vuelos

787 La canción viral para Manuel Adorni

La letra completa de la canción para Manuel Adorni

Con un ritmo muy pegadizo, la obra repasa con humor e ironía las desprolijidades del viaje familiar a Nueva York, los gastos y el uso de la aeronave del Estado:

*"¿Saben, saben lo que hizo la mujer del Coco Liso?

Como el sueldo no le basta, fue de viaje con la casta.

Un bochorno, un papelón. Todo tiene mal tufillo.

Coco Liso, flor de pillo, la coló en el avión.

La Bettina se pasea de Miami a Nueva York,

a pedido del ministro, la subieron al avión.

A la hora de la cena, bancada con guita ajena,

fue tan bueno Coco Liso, que no le pidió alto guiso.

La Bettina se sirvió, igual que la comitiva,

una cena nutritiva con un buen Dom Pérignon.

La Bettina se pasea de Miami a Nueva York,

a pedido del ministro, la subieron al avión.

Por el hecho Coco Liso le dio una nota al petiso,

y le dijo con aplomo: 'Todo el día me deslomo'.

Picante Edu replicó que ese avión no es un Uber,

'mejor que cargue la SUBE o que garpe una low cost'.

La Bettina se pasea de Miami a Nueva York,

a pedido del ministro, la subieron al avión".