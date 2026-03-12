"Saben lo que hizo la mujer del Coco Liso": Manuel Adorni tiene su banda de sonido meme viral para sus vuelos
El escándalo del viaje de la esposa de Manuel Adorni a Nueva York tiene su canción que estalló en las redes sociales, quién es su autor y la letra completa.
El escándalo por los lujos de Manuel Adorni no solo generó indignación, sino también una catarata de humor en las redes sociales. Tras conocerse que el funcionario llevó a su esposa, Bettina Angeletti, a la gira oficial por Estados Unidos, los usuarios no perdonaron y convirtieron la polémica en una pegadiza canción viral.
IMPORTANTE: El día que Manuel Adorni, vocero casta deslomado en Nueva York, cruzó a un gobernador que usó un avión privado
El creador detrás del "Coco Liso"
La parodia musical, que se difunde masivamente por grupos de WhatsApp, X (ex Twitter) y TikTok, es obra del músico y creador de contenidos Lucas Niro, quien publica sus ocurrentes materiales en la cuenta @lucas.niro.musica.
A través de una divertida animación que muestra al funcionario y a su mujer bailando frente al avión presidencial (ARG-01) y en lujosos salones, la canción ironiza sobre las insólitas justificaciones de Adorni, a quien apoda burlonamente "Coco Liso".
En el video también aparecen caricaturas y referencias a la tensa entrevista que le brindó al periodista Eduardo Feinmann ("Edu" o "el petiso") y a su ya célebre y polémica frase: "Me deslomo".
La letra completa de la canción para Manuel Adorni
Con un ritmo muy pegadizo, la obra repasa con humor e ironía las desprolijidades del viaje familiar a Nueva York, los gastos y el uso de la aeronave del Estado:
*"¿Saben, saben lo que hizo la mujer del Coco Liso?
Como el sueldo no le basta, fue de viaje con la casta.
Un bochorno, un papelón. Todo tiene mal tufillo.
Coco Liso, flor de pillo, la coló en el avión.
La Bettina se pasea de Miami a Nueva York,
a pedido del ministro, la subieron al avión.
A la hora de la cena, bancada con guita ajena,
fue tan bueno Coco Liso, que no le pidió alto guiso.
La Bettina se sirvió, igual que la comitiva,
una cena nutritiva con un buen Dom Pérignon.
La Bettina se pasea de Miami a Nueva York,
a pedido del ministro, la subieron al avión.
Por el hecho Coco Liso le dio una nota al petiso,
y le dijo con aplomo: 'Todo el día me deslomo'.
Picante Edu replicó que ese avión no es un Uber,
'mejor que cargue la SUBE o que garpe una low cost'.
La Bettina se pasea de Miami a Nueva York,
a pedido del ministro, la subieron al avión".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario