Manuel Adorni SA: el desopilante video meme sobre los vuelos del funcionario que viaja "con la tuya, gil"
El escándalo por el viaje de Manuel Adorni a Nueva York sumó una nueva y aguda parodia. Quiénes son los insólitos invitados que se suben al avión presidencial.
El ingenio popular no descansa y, tras la polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni a Estados Unidos financiado con recursos del Estado, las redes sociales volvieron a hacer de las suyas. En las últimas horas, un desopilante video comenzó a circular masivamente burlándose de los supuestos privilegios VIP del actual jefe de Gabinete.
La pieza humorística fue creada y publicada por la cuenta de TikTok @laverdadnosharalibresarg, que utilizó herramientas de edición e inteligencia artificial para imaginar una escena surrealista al pie de la escalera del avión presidencial (que lleva ploteada la leyenda "República Argentina"). Allí, un estoico piloto intenta detener sin éxito a una fila de llamativos pasajeros que exigen subir a la aeronave oficial con una única justificación: fueron invitados por Adorni.
Los pasajeros VIP de "Manuel Adorni SA"
El desfile de personajes que abordan el vuelo con destino a Nueva York apunta directo y con acidez contra el relato libertario. Los primeros en eludir al piloto son dos jóvenes en ropa deportiva que se excusan diciendo que son amigos del funcionario y van a jugar un partido "amistoso".
Luego llega el turno de un hombre de traje con un maletín, quien se presenta como el "peluquero de Adorni" y asegura que debe viajar de urgencia porque "si no le pongo sus productos se le cae el implante". Inmediatamente después, un grupo de mujeres elegantemente vestidas irrumpe en la pista dispuestas a ir de fiesta a la Gran Manzana. Cuando el piloto les advierte que no pueden subir a un avión presidencial, le responden entre risas: "Relajá, lo pagan los contribuyentes".
IMPORTANTE: El día que Manuel Adorni, vocero casta deslomado en Nueva York, cruzó a un gobernador que usó un avión privado
"Es duro vivir del Estado"
La ironía del meme alcanza su punto máximo con los últimos dos integrantes de esta supuesta comitiva oficial. Un joven sube por la escalinata abrazando una consola de videojuegos PlayStation 5 y le explica al comandante de a bordo que Adorni lo invitó a jugar "unas partidas para no aburrirse en el viaje". Antes de entrar a la cabina, suspira y lanza una frase letal: "Es duro vivir del Estado".
El gran cierre del video creado por @laverdadnosharalibresarg está a cargo del chef personal del funcionario. El cocinero argumenta que tiene el deber de acompañarlo porque hay que "recargar energías para luchar con la casta". Ya completamente resignado, el piloto le pregunta con qué plata le pagan sus servicios, a lo que el chef voltea y remata el chiste mirándolo fijo: "Y... con la tuya, gil".
