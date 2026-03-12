Manuel Adorni SA: el desopilante video meme sobre los vuelos del funcionario que viaja "con la tuya, gil"

"Es duro vivir del Estado"

La ironía del meme alcanza su punto máximo con los últimos dos integrantes de esta supuesta comitiva oficial. Un joven sube por la escalinata abrazando una consola de videojuegos PlayStation 5 y le explica al comandante de a bordo que Adorni lo invitó a jugar "unas partidas para no aburrirse en el viaje". Antes de entrar a la cabina, suspira y lanza una frase letal: "Es duro vivir del Estado".

El gran cierre del video creado por @laverdadnosharalibresarg está a cargo del chef personal del funcionario. El cocinero argumenta que tiene el deber de acompañarlo porque hay que "recargar energías para luchar con la casta". Ya completamente resignado, el piloto le pregunta con qué plata le pagan sus servicios, a lo que el chef voltea y remata el chiste mirándolo fijo: "Y... con la tuya, gil".