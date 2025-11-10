Atentado en India: ocho personas murieron por la explosión de coche bomba en zona turística de Nueva Delhi
La deflagración dejó heridos y causó pánico cerca del Fuerte Rojo, muy popular en la capital de la India. No descartan que haya sido un atentado.
Al menos ocho personas murieron este lunes debido a la explosión de un auto en la zona del Fuerte Rojo de Nueva Delhi, en la India. El episodio es investigado como un posible caso de terrorismo o un atentado, pero todavía no hay pistas concretas.
Mientras se hacían virales las fotos y videos de los momentos posteriores a la deflagración, el comisionado de la policía de Nueva Delhi, Satish Golcha, informó que "hay personas fallecidas y otras heridas", pero evitó confirmar detalles como la cantidad de afectados.
La explosión ocurrió alrededor de las 18.52 hora de la India, es decir, poco antes de las 11 de Argentina. Varios medios de comunicación de la India informaron que se impuso un estado de alerta total tanto en Nueva Delhi como en Mumbai.
Por ahora se saben detalles como que el auto circulaba lentamente por una calle y al llegar al semáforo en rojo se detuvo frente a la estación de subte Fuerte Rojo y estalló, lo que provocó un incendio que se extendió hacia al menos seis vehículos y tres mototaxis que estaban cerca.
A partir de la explosión se movilizaron varias dotaciones de bomberos para controlar la situación.
Más tarde el vocero de la policía de Nueva Delhi, Sanjay Tyagi, declaró a AP que al menos ocho personas fallecieron y varias resultaron heridas.
"Estamos investigando las causas de la explosión", estableció el vocero policial, pero para entonces los medios locales dieron cuenta de al menos 11 personas heridas en una de las zonas más relevantes para el turismo en la capital india.
Un testigo del episodio le contó a la cadena NDTV que primero escuchó un estruendo ensordecedor y luego vio que las llamas envolvían a los vehículos. El auto que originó el desastre quedó destruido, pero las autoridades intentarán peritarlo para comprobar qué pasó.
El Fuerte Rojo de Delhi es uno de los complejos edilicios más populares entre los millones de turistas que visitan la India cada año: data del siglo XVII, pero desde 2007 es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cada 15 de agosto el Primer Ministro pronuncia desde allí su discurso por el Día de la Independencia.
