Atentado en India: ocho personas murieron por la explosión de coche bomba en zona turística de Nueva Delhi

Más tarde el vocero de la policía de Nueva Delhi, Sanjay Tyagi, declaró a AP que al menos ocho personas fallecieron y varias resultaron heridas.

"Estamos investigando las causas de la explosión", estableció el vocero policial, pero para entonces los medios locales dieron cuenta de al menos 11 personas heridas en una de las zonas más relevantes para el turismo en la capital india.

Un testigo del episodio le contó a la cadena NDTV que primero escuchó un estruendo ensordecedor y luego vio que las llamas envolvían a los vehículos. El auto que originó el desastre quedó destruido, pero las autoridades intentarán peritarlo para comprobar qué pasó.

El Fuerte Rojo de Delhi es uno de los complejos edilicios más populares entre los millones de turistas que visitan la India cada año: data del siglo XVII, pero desde 2007 es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cada 15 de agosto el Primer Ministro pronuncia desde allí su discurso por el Día de la Independencia.