Confirmado: María Corina Machado no irá a la entrega del premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de multiplicar las órdenes de captura contra integrantes de su movimiento político.

Confirmada la ausencia de María Corina Machado por razones de seguridad, el Comité del Premio Nobel de la Paz rediseñó la ceremonia oficial.

En este contexto, Kristian Berg Harpviken, anunció que la líder opositora será representada por su hija Ana María Machado. Y en el Citi Hall de Oslo también estarán otros familiares de la líder opositora perseguida por el régimen caribeño.