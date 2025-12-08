Javier Milei inició un nuevo viaje internacional: su agenda completa en Oslo

La agenda de Javier Milei en Oslo

Lunes 8 de diciembre

20 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación hacia la ciudad de Oslo, donde llegará el martes a las 13:30 horas.

Miércoles 10 de diciembre

9:00 hs - Participación del Presidente de la Nación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la señora María Corina Machado

11:30 horas - Encuentro del Presidente Milei con su Majestad el Rey Harald V

13:10 hs - Encuentro con el Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre

16:00 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación de regreso hacia la República Argentina

Jueves 11 de diciembre

9.30 hs Llegada al país del Presidente Javier Milei

Premio Nobel de la Paz: quiénes participarán

Además, de Milei, otros mandatarios viajarán a Oslo para mostrar su apoyo a Corina Machado. Entre ellos se encuentran los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; y el líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato a presidente en las últimas elecciones de Venezuela, cuyos resultados fueron adjudicados por la justicia electoral a Maduro.

También asistirán al evento otros referentes de la lucha de los derechos humanos y opositores al actual mandatario venezolano, como la abogada Adriana Flores Márquez, directora de la agrupación Comando Venezuela en la Argentina y ex jefa de campaña de Corina Machado.

Gabriel Volpi, encargado de negocios de Argentina en Venezuela, también estará presente.

Otras personalidades de relevancia que se encontrarán entre el público serán María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y la diputada de España Cayetana Álvarez de Toledo.