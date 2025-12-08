Javier Milei inició un nuevo viaje internacional: su agenda completa en Oslo
El Presidente emprendió un nuevo viaje, esta vez rumbo a Noruega para respaldar a la líder opositora de Nicolás Maduro. La agenda completa.
El presidente Javier Milei viajó a Oslo, Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la líder opositora de Nicolás Maduro.
Tal cual estaba previsto, Milei partió este lunes por la noche en un vuelo especial hacia la capital noruega acompañado únicamente por su hermana y secretaria general de la Presidencial, Karina Milei, según confirmaron fuentes del Gobierno.
Se estima que el Presidente arribe a Oslo el martes, mientras que el evento se realizará el miércoles.
La participación de Milei en el acto de entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado fue informada el domingo por Elisa Trotta, dirigente opositora venezolana residente en Argentina, a través de un posteo en la red social X. La información fue ratificada horas más tarde por el Gobierno.
“¡Gracias, Argentina, por estar del lado de la libertad! Nuestro profundo agradecimiento al presidente Milei por confirmar su presencia en la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina. Este gesto refleja el compromiso de Argentina con la democracia, la justicia y la defensa de los derechos humanos", tuitearon desde el Comando ConVzla.
La agenda de Javier Milei en Oslo
Lunes 8 de diciembre
- 20 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación hacia la ciudad de Oslo, donde llegará el martes a las 13:30 horas.
Miércoles 10 de diciembre
- 9:00 hs - Participación del Presidente de la Nación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la señora María Corina Machado
- 11:30 horas - Encuentro del Presidente Milei con su Majestad el Rey Harald V
- 13:10 hs - Encuentro con el Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre
- 16:00 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación de regreso hacia la República Argentina
Jueves 11 de diciembre
- 9.30 hs Llegada al país del Presidente Javier Milei
Premio Nobel de la Paz: quiénes participarán
Además, de Milei, otros mandatarios viajarán a Oslo para mostrar su apoyo a Corina Machado. Entre ellos se encuentran los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; y el líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato a presidente en las últimas elecciones de Venezuela, cuyos resultados fueron adjudicados por la justicia electoral a Maduro.
También asistirán al evento otros referentes de la lucha de los derechos humanos y opositores al actual mandatario venezolano, como la abogada Adriana Flores Márquez, directora de la agrupación Comando Venezuela en la Argentina y ex jefa de campaña de Corina Machado.
Gabriel Volpi, encargado de negocios de Argentina en Venezuela, también estará presente.
Otras personalidades de relevancia que se encontrarán entre el público serán María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y la diputada de España Cayetana Álvarez de Toledo.
