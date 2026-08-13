Habló la niñera argentina que estuvo detenida por el ICE en Estados Unidos: "Nos trataron como criminales"

En medio del alivio por el reencuentro con sus seres queridos, mencionó: "Extraño a mi grupo de amigos. Éramos nueve, y nos apoyábamos mutuamente. Literalmente, estaba llorando en el avión pensando en ellos".

Cómo fue la detención de la niñera argentina en Estados Unidos

Iliana Lick fue interceptada por agentes del ICE en el control de seguridad del aeropuerto de Filadelfia el 11 de julio. Viajaba junto a un grupo de amigos con destino a Kansas City para presenciar el partido de la Selección Argentina frente a Suiza por el Mundial 2026.

Antes de subir al avión, fue detenida por la Policía. Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicaron que la medida se debía a que había ingresado al país el 17 de marzo de 2023 y el plazo de su visa estaba vencido.

Steven Melchiorre e Iliana Lick.

La joven argentina había ingresado a Estados Unidos con una visa de turista, que logró prorrogar, y presentó la documentación para obtener un permiso de trabajo. Desde su llegada al barrio de Point Breeze, en el sur de Filadelfia, se desempeñaba como niñera para dos familias.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses explicaron que el trámite no era justificativo para impedir su detención.

Finalmente, fue liberada en las últimas horas bajo fianza, luego de que su novio Steven Melchiorre lograra reunir el dinero requerido para el trámite.

“Hoy, estoy increíblemente agradecido de compartir que Iliana ha sido oficialmente liberada de la detención de ICE. Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de las paredes de un centro de detención”, escribió el joven al confirmarse la liberación.

“Después de más de un mes de incertidumbre, detención, traslados, audiencias, demoras y espera, Iliana finalmente regresó a Filadelfia y está nuevamente con las personas que la quieren”, publicó Melchiorre en redes sociales.

Y agregó: “Es difícil poner en palabras lo que se siente tenerla de vuelta. Estas últimas semanas fueron agotadoras, llenas de miedo y, por momentos, abrumadoras”.

Melchiorre también dejó en claro que la situación migratoria de Iliana no termina con el regreso a casa. “Su proceso migratorio todavía continúa y quedan pasos por delante, pero ahora podrá enfrentarlos desde su casa y no desde un centro de detención de ICE”, precisó.