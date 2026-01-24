Avanza la tormenta invernal en Estados Unidos y ya se cancelaron más de 8 mil vuelos

El viernes por la noche, el extremo de la tormenta arrojaba lluvia helada y aguanieve en zonas de Texas, mientras que en Oklahoma caían nieve y aguanieve. Después de azotar el sur, se esperaba que la tormenta avance hacia el noreste, dejando alrededor de 30 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, según el servicio meteorológico.

Los gobernadores de más de una docena de estados alertaron sobre la llegada del mal tiempo declarando emergencias o instando a la ciudadanía a quedarse en casa.

En un mensaje en la red social X, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a los residentes que el Departamento de Transporte estatal estaba tratando las carreteras antes de la tormenta, y les pidió que se “queden en casa si es posible”.

Más de 3.400 vuelos fueron retrasados o cancelados este sábado, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 5.000 previstos para el domingo corrieron la misma suerte.

Angela Exstrom debía volar de regreso a Omaha, Nebraska, tras un viaje a México, pero se enteró de que su vuelo del sábado desde Houston había sido cancelado. Así que, en su lugar, regresará vía Los Ángeles. “Si vives en la parte norcentral y viajas en invierno, pueden pasar cosas”, señaló.

Invierno Estados Unidos nieve Alerta por tormenta invernal en el sur y este de Estados Unidos. Foto: EFE

Temperaturas gélidas y hielo

Las compañías de servicios públicos se alistaban para posibles cortes en el suministro eléctrico, ya que los árboles y el tendido cubiertos de hielo pueden seguir desplomándose mucho después de que una tormenta haya pasado.

La región del centro-norte de Estados Unidos experimentó sensaciones térmicas de hasta 40º Celsius negativos (-40º Fahrenheit), lo que significa que se pueden producir congelaciones en apenas 10 minutos.

En Bismarck, Dakota del Norte, donde la sensación térmica era de -41º C (-41º F), Colin Cross se abrigó el viernes con ropa interior larga, dos camisetas de manga larga, chaqueta, gorro, capucha, guantes y botas para limpiar una unidad vacía en el complejo de apartamentos donde trabaja.

“Llevo aquí un tiempo y mi cerebro ha dejado de funcionar”, dijo Cross.

La tormenta es, desde hace días, uno de los principales temas de conversación en el Saint Paul Mini Market en Baltimore.

“Cada persona que entra, habla sobre la tormenta”, apuntó el propietario de la tienda de comestibles, Ayaz Ahmed.

“De alguna manera, esta vez han hecho un buen trabajo informando a la gente de que se avecina una tormenta, y todos saben que hay una tormenta, pero cómo afrontarla eso es otra cosa”, añadió.

Cancelan misas, Carnaval y clases

Las iglesias oficiarán sus misas dominicales a través de internet y el Grand Ole Opry en Nashville, Tennessee, decidió celebrar su actuación radiofónica del sábado por la noche sin público. En Luisiana, los desfiles de Carnaval fueron cancelados o reprogramados

Filadelfia anunció que las escuelas estarán cerradas el lunes. El superintendente Tony B. Watlington Sr. dijo a los estudiantes: "También es apropiado tener una o dos peleas de bolas de nieve muy seguras"

Algunas universidades en el sur cancelaron las clases también el lunes, incluyendo la de Carolina del Norte en Chapel Hill y el campus principal de la Universidad de Mississippi en Oxford

En la Universidad de Georgia, en Athens, la estudiante de segundo año Eden England se quedó en el campus para pasar el temporal con sus amigos aunque el centro animó a los alumnos a marcharse a sus casas por temor a los cortes de electricidad

“Prefiero estar con mis amigos, para poder luchar juntos si sucede algo”, contó England