Sucedió de nuevo: agentes de migraciones asesinaron a otro hombre en Minneapolis

Por su parte, el Ayuntamiento de Minneapolis confirmó la participación de agentes federales en el tiroteo ocurrido en la intersección de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet. “Pedimos a la población que mantenga la calma y evite la zona cercana”, indicó mediante redes sociales.

También por esa vía se expresó el gobernador de Minnesota, Tim Walz, poniendo de manifiesto su indignación por el sangriento hecho: “Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales”.

“Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente (Donald Trump) debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. ¡Ya!”, se quejó el mandatario.

Y Walz añadió poco después: “Le dije a la Casa Blanca que el estado debe liderar la investigación. Que los investigadores estatales garanticen la justicia. Mientras procesamos la escena, mantengan la calma y denles espacio. El Estado tiene el personal para mantener a las personas seguras; los agentes federales no deben obstruir nuestra capacidad para hacerlo”.