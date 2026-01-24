Estados Unidos instó a Israel a avanzar con la segunda fase del alto al fuego en Gaza

"China se comerá a Canadá", denunció el republicano, quien advirtió que esto destruirá "sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general".

En ese sentido, el mandatario estadounidense sentenció: "Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EEUU. ¡Gracias por su atención!".

Carney respondió defendiendo la soberanía económica de su país y cruzó al mandatario republicano: “Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”.