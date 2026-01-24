Estados Unidos instó a Israel a avanzar con la segunda fase del alto al fuego en Gaza
No hubo confirmación por parte de Israel, que solo dijo que consideraría el asunto la próxima semana.
Funcionarios de Estados Unidos se reunieron con el primer ministro Benjamin Netanyahu el sábado, instando a Israel a avanzar hacia la segunda etapa del alto al fuego que detuvo la guerra en Gaza.
Netanyahu se reunió con el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno de Trump y asesor para el Medio Oriente, según informó la Oficina del Primer Ministro.
Estados Unidos está ansioso por mantener en marcha el acuerdo negociado por Trump, pero Netanyahu enfrenta presión dentro de Israel para no avanzar a la segunda fase hasta que Hamás devuelva los restos del último rehén que mantiene en Gaza. El cruce fronterizo de Rafah es tanto un paso simbólico como logístico que representa la mayor señal del inicio de la segunda fase, y muchos fuera de Israel están ansiosos por verlo abierto.
Donald Trump amenazó a Canadá con aranceles del 100% si avanza en un acuerdo con China
A través de sus redes sociales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una advertencia acompañada por una amenaza a al mandatario canadiense, Mark Carney. Trump afirma que si China y Canadá consolidan un acuerdo comercial, aplicará de forma inmediata un arancel del 100% a todos los productos canadienses que ingresen al mercado interno estadounidense.
"China se comerá a Canadá", denunció el republicano, quien advirtió que esto destruirá "sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general".
En ese sentido, el mandatario estadounidense sentenció: "Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EEUU. ¡Gracias por su atención!".
Carney respondió defendiendo la soberanía económica de su país y cruzó al mandatario republicano: “Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”.
