Nueva York entró en estado de alerta y se prepara para la tormenta de nieve más grande de su historia

En Texas, donde la población todavía recuerda la tormenta de nieve de 2021 en la que 4.5 millones de hogares y negocios quedaron a oscuras porque la red de electricidad no estaba preparada para el frío extremo ni para el salto en el consumo, las autoridades esperan la ayuda del gobierno federal a través de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias.

texas nieve

Alrededor de 1.600 vuelos nacionales e internacionales que estaban programados para este sábado ya fueron cancelados, incluyendo los que iban a despegar o aterrizar en los dos aeropuertos de Dallas, en Texas, informó el sitio ABC News.

Hasta la fecha más de 170 millones de residentes en los Estados Unidos están preparándose para lo que serán nevadas fuertes con precipitaciones de enter 15 y 30 centímetros; temperaturas inusualmente bajas, bajo cero, y vientos que prometen causar estragos.