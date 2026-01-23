Nueva York entró en estado de alerta y se prepara para la tormenta de nieve más grande de su historia
Las autoridades de al menos 14 estados de los Estados Unidos pidieron al Gobierno federal que intervenga en los preparativos para hacerle frente al temporal.
Las autoridades de al menos 14 estados de los Estados Unidos -como Texas, Nuevo Mexico, Nueva York y Maine declararon esta semana el estado de alerta ante la cercanía de un frente frío que golpeará el sur y este del país este fin de semana con tormentas de nieve y hielo.
Entre los peligros de la tormenta de nieve que se avecina está la posibilidad de colapso de las redes de contención -médicas, de seguridad y de Defensa Civil- y los tendidos de servicios como el agua o la electricidad, claves para mantener a la población protegida.
En ese contexto declararon sus estados de emergencia las autoridades de Alabama, Arkansas, Georgia, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia, además de Washington DC, la capital de los Estados Unidos.
Aunque no entra en el sur de los Estados Unidos, sino en la zona del norte de la costa este, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anticipó este viernes que "los riesgos son tan intensos" que ameritan el estado de emergencia.
"Esta es una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías", señaló la gobernadora neoyorquina, al tiempo que mandaba a poner sal en las rutas del distrito para evitar accidentes de tránsito este fin de semana.
En Texas, donde la población todavía recuerda la tormenta de nieve de 2021 en la que 4.5 millones de hogares y negocios quedaron a oscuras porque la red de electricidad no estaba preparada para el frío extremo ni para el salto en el consumo, las autoridades esperan la ayuda del gobierno federal a través de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias.
Alrededor de 1.600 vuelos nacionales e internacionales que estaban programados para este sábado ya fueron cancelados, incluyendo los que iban a despegar o aterrizar en los dos aeropuertos de Dallas, en Texas, informó el sitio ABC News.
Hasta la fecha más de 170 millones de residentes en los Estados Unidos están preparándose para lo que serán nevadas fuertes con precipitaciones de enter 15 y 30 centímetros; temperaturas inusualmente bajas, bajo cero, y vientos que prometen causar estragos.
