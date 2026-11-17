Los problemas continuaron el lunes con interrupciones masivas en los sistemas de United Airlines, fallas de acceso en los principales bancos estadounidenses y problemas operativos en plataformas digitales como iCloud, Apple Pay y App Store. En paralelo, el gobierno norteamericano programó para este martes un simulacro nacional de alertas de emergencia en radio y televisión a cargo de la agencia FEMA, el primero de ese alcance desde 2023.