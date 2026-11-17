Donald Trump minimizó las fallas tecnológicas en EE.UU. y horas después colapsó la red secreta de la NSA
Desde Filipinas, el mandatario afirmó que “no pasa nada” tras los apagones en bancos y aeropuertos, pero luego cayó el sistema de inteligencia federal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este martes a la seguidilla de apagones informáticos que afecta desde hace días a la infraestructura crítica de su país, aunque apenas unas horas después de sus declaraciones se produjo el colapso de la red interna de comunicaciones clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
Durante una conferencia de prensa brindada en Manila, Filipinas, el jefe de Estado fue consultado por los incidentes registrados en aeropuertos y entidades financieras, pero eligió minimizar la gravedad del escenario. "No pasa nada. Así es la vida. Cuando eres grande, poderoso y tienes todo el dinero, ocurren cosas así", respondió el líder republicano ante los periodistas.
Alarma en inteligencia tras la caída de NSA Net
Sin embargo, el tono distendido de la Casa Blanca chocó de inmediato contra un nuevo episodio sensible: la paralización sorpresiva de NSA Net, la red privada que utilizan los agentes de inteligencia estadounidense para intercambiar información secreta y de máxima sensibilidad.
Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el apagón encendió las alertas en el esquema de defensa federal, aunque hasta el momento no se hallaron pruebas concretas de que se haya tratado de un ciberataque externo. Por ahora, la administración norteamericana sostiene que los episodios responden a inestabilidades técnicas aisladas.
Una cadena de fallas en aeropuertos, bancos y servicios
El inconveniente en la agencia de seguridad profundizó una crisis tecnológica que se inició el viernes pasado en la Administración Federal de Aviación (FAA), cuando una caída en los radares obligó a suspender todos los despegues en el país durante más de cuatro horas y derivó en la cancelación de 12.462 vuelos.
Los problemas continuaron el lunes con interrupciones masivas en los sistemas de United Airlines, fallas de acceso en los principales bancos estadounidenses y problemas operativos en plataformas digitales como iCloud, Apple Pay y App Store. En paralelo, el gobierno norteamericano programó para este martes un simulacro nacional de alertas de emergencia en radio y televisión a cargo de la agencia FEMA, el primero de ese alcance desde 2023.
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