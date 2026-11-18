Nuevas fotos de la autopsia de Jeffrey Epstein reavivan las dudas sobre su muerte
La difusión de una serie de imágenes por parte de Mark Epstein genera una fuerte polémica entre los expertos. Un forense cuestionó la hipótesis de suicidio.
La difusión de nuevas fotos de la autopsia y de la celda donde fue encontrado muerto Jeffrey Epstein volvió a generar dudas sobre lo ocurrido en una cárcel de Manhattan. El científico forense Michael Freeman analizó las imágenes y sostuvo que las heridas del cuello no serían compatibles con un suicidio.
Las fotografías fueron difundidas por Mark Epstein, hermano del financista, siete años después de su muerte, ocurrida en agosto de 2019. El material incluye registros del cuerpo, elementos encontrados en la celda y detalles de las maniobras de reanimación realizadas por el personal penitenciario y los paramédicos.
Las lesiones que despertaron las sospechas de un forense
Michael Freeman, quien comenzó a estudiar las imágenes en noviembre de 2025, encontró elementos que, desde su perspectiva, no coinciden con una muerte por ahorcamiento.
En diálogo con CBS, describió las marcas del cuello tenían un aspecto “muy inusual” para para un suicidio. Entre los detalles que señaló aparecen una marca rojiza alrededor de la garganta, una línea oscura que llegaba hasta una de las orejas y una lesión con forma de Y.
Freeman planteó que una marca que podría ser compatible con una estrangulación desde atrás con una tela angosta y anudada.
Bajo ese escenario, el forense mencionó un fragmento de tela naranja encontrado en la celda. El elemento tenía dos nudos y estaba dispuesto a modo de lazo. Según su hipótesis, podría haber provocado una abrasión irregular en la nuca.
También señaló posibles traumatismos en el rostro y el hombro izquierdo, además de marcas que interpretó como rastros de uñas.
Freeman aclaró a The New York Times que nunca examinó directamente el cuerpo y que su evaluación se basó exclusivamente en el material fotográfico.
Sin embargo, su análisis coincide con algunas de las dudas que ya había planteado Michael Baden. El patólogo contratado por Mark Epstein en 2019 para participar en la evaluación del caso también había considerado que existían elementos más compatibles con un homicidio que con un suicidio.
Las fotos del interior de la celda de Jeffrey Epstein
Las fotos permiten observar distintos elementos dentro del reducido espacio donde Epstein pasó sus últimas horas.
En las imágenes aparecen medicamentos sobre la cama superior y en el piaso, mantas y sábanas naranjas desgarradas, una sandalia de prisión, fragmentos de ropa de cama sujetos a la escalera de la litera y una ligadura improvisada junto a una cinta métrica.
También fueron registradas una máquina de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) que Epstein usaba para dormir.
En el piso quedó un desfibrilador empleado durante los intentos de reanimación. Otras imágenes muestran el tubo todavía colocado en la boca del financista después de las maniobras.
Qué determinó la autopsia oficial
La médica forense Kristin Roman, quien practicó la autopsia, llegó a una conclusión diferente. En su informe, la especialista sostuvo que no encontró señales de una pelea ni heridas en las manos del detenido.
Roman describió el cuerpo como “prácticamente intacto” y explicó que las fracturas detectadas en el cartílago tiroides eran compatibles con un ahorcamiento. El estudio también registró una lesión en el hueso hioides, ubicado en la parte frontal del cuello y con una forma similar a una U.
La médica explicó que las fracturas producidas por una presión ejercida directamente con las manos presentan características diferentes.
También indicó que una abrasión en uno de sus brazos podría haberse producido durante convulsiones.
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