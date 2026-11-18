Bajo ese escenario, el forense mencionó un fragmento de tela naranja encontrado en la celda. El elemento tenía dos nudos y estaba dispuesto a modo de lazo. Según su hipótesis, podría haber provocado una abrasión irregular en la nuca.

Fragmento de tela naranja en la celda de Epstein

También señaló posibles traumatismos en el rostro y el hombro izquierdo, además de marcas que interpretó como rastros de uñas.

Freeman aclaró a The New York Times que nunca examinó directamente el cuerpo y que su evaluación se basó exclusivamente en el material fotográfico.

Sin embargo, su análisis coincide con algunas de las dudas que ya había planteado Michael Baden. El patólogo contratado por Mark Epstein en 2019 para participar en la evaluación del caso también había considerado que existían elementos más compatibles con un homicidio que con un suicidio.

Las fotos del interior de la celda de Jeffrey Epstein

Las imágenes del interior de la celda

Las fotos permiten observar distintos elementos dentro del reducido espacio donde Epstein pasó sus últimas horas.

En las imágenes aparecen medicamentos sobre la cama superior y en el piaso, mantas y sábanas naranjas desgarradas, una sandalia de prisión, fragmentos de ropa de cama sujetos a la escalera de la litera y una ligadura improvisada junto a una cinta métrica.

Las imágenes del interior de la celda

También fueron registradas una máquina de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) que Epstein usaba para dormir.

Las imágenes del interior de la celda

En el piso quedó un desfibrilador empleado durante los intentos de reanimación. Otras imágenes muestran el tubo todavía colocado en la boca del financista después de las maniobras.

Las imágenes del interior de la celda

Qué determinó la autopsia oficial

La médica forense Kristin Roman, quien practicó la autopsia, llegó a una conclusión diferente. En su informe, la especialista sostuvo que no encontró señales de una pelea ni heridas en las manos del detenido.

Diagrama forense elaborado por la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York

Roman describió el cuerpo como “prácticamente intacto” y explicó que las fracturas detectadas en el cartílago tiroides eran compatibles con un ahorcamiento. El estudio también registró una lesión en el hueso hioides, ubicado en la parte frontal del cuello y con una forma similar a una U.

Informe antropológico de la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York sobre el análisis del hueso hioides y la laringe

La médica explicó que las fracturas producidas por una presión ejercida directamente con las manos presentan características diferentes.

También indicó que una abrasión en uno de sus brazos podría haberse producido durante convulsiones.