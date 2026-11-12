Estados Unidos: recriminaron Pete Hegseth por su falta de respeto en la Tumba del Soldado Desconocido

Donald Trump y Pete Hegseth

La representante demócrata por Wisconsin Gwen Moore afirmó que el episodio dejó en evidencia “su total falta de aptitud para el cargo”. “Un día después de haber evitado por poco un juicio político, demuestra su desprecio por nuestros hombres y mujeres uniformados al faltarle el respeto a la santidad de la Tumba del Soldado Desconocido”, escribió Moore en redes sociales.

El intento de destitución había sido impulsado por el representante republicano de Kentucky Thomas Massie y contó con respaldo demócrata. La votación del martes no reunió los apoyos necesarios, aunque los críticos de Hegseth prevén retomar el proyecto cuando los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes y el Senado en enero.