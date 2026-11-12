Estados Unidos: recriminaron Pete Hegseth por su falta de respeto en la Tumba del Soldado Desconocido
El secretario de Defensa de los Estados Unidos bromeó con su comitiva entre carcajadas en el Cementerio de Arlington tras el acto por el Día de los Veteranos.
Uno de los soldados encargados de custodiar la Tumba del Soldado Desconocido recriminó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, por su falta de respeto luego de que rompieran en carcajadas tras la ceremonia por el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en en el estado de Virginia.
Las imágenes de la falta de respeto se volvieron rápidamente virales y en ellas se pueden ver a Hegseth junto a su esposa, Jennifer; el jefe de gabinete Ricky Buria; el subjefe de gabinete Patrick Weaver y la asesora principal Tami Radabaugh en las escaleras vacías frente al monumento. Cuando el grupo terminó de tomarse fotos, el soldado elevó la voz y recordó las reglas de conducta del lugar: “Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento”, afirmó.
Tras el incidente el vocero del Pentágono, Sean Parnell, defendió la actitud del soldado y aseguró que el actuó de forma adecuada. “Al conmemorar este día solemne, un soldado recordó correcta y respetuosamente a todos que mantuvieran el decoro”, declaró. “El Secretario y todo el Departamento siempre han honrado, y siempre honrarán, los sacrificios que nuestros hombres y mujeres militares han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo”, añadió Parnell.
La Tumba del Soldado Desconocido alberga los restos de combatientes no identificados de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Desde 1948, efectivos del 3.er Regimiento de Infantería del Ejército, conocido como “La Vieja Guardia”, custodian el sitio durante las 24 horas, sin interrupciones por ninguna circunstancia. Hegseth y su equipo, así como también el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance asistieron a la ceremonia como parte de los actos por el Día de los Veteranos.
Tras el penoso episodio, el titular de Defensa recibió críticas de legisladores demócratas un día después de que el Congreso rechazara una iniciativa para destituirlo.
La representante demócrata por Wisconsin Gwen Moore afirmó que el episodio dejó en evidencia “su total falta de aptitud para el cargo”. “Un día después de haber evitado por poco un juicio político, demuestra su desprecio por nuestros hombres y mujeres uniformados al faltarle el respeto a la santidad de la Tumba del Soldado Desconocido”, escribió Moore en redes sociales.
El intento de destitución había sido impulsado por el representante republicano de Kentucky Thomas Massie y contó con respaldo demócrata. La votación del martes no reunió los apoyos necesarios, aunque los críticos de Hegseth prevén retomar el proyecto cuando los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes y el Senado en enero.
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