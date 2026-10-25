Flávio Bolsonaro rechazó la victoria de Lula da Silva: "Es imposible reconocer el resultado"

Luiz Inácio Lula da Silva: se impuso en el balotaje con el 51,76% de los votos, logrando su reelección.

se impuso en el balotaje con el de los votos, logrando su reelección. Flávio Bolsonaro: alcanzó el 48,24% de los sufragios, quedando en segundo lugar.

La respuesta de Lula da Silva: "El negacionismo ha sido derrotado"

Lula da Silva celebró su victoria en Brasil y apuntó contra el negacionismo Xinhua

Tras confirmarse su victoria a través del TSE, Lula da Silva celebró desde un hotel en San Pablo y apuntó duramente contra el candidato de la oposición en su primer discurso oficial. "Fue una derrota para el negacionismo, una derrota para la mentira. Jamás imaginé que alguien pudiera mentir tanto, con tanta desfachatez, como si no tuviera ni una pizca de humanidad", enfatizó el mandatario reelecto en referencia a Bolsonaro.Asimismo, el líder progresista destacó el trabajo de su equipo de comunicación digital, abrazando públicamente a André Janones, el congresista e influencer detrás del denominado "Ejército de Lula". Este canal de difusión masiva cuenta con más de 10 millones de seguidores y, según el propio presidente, "desempeñó un papel crucial" para garantizar la victoria en la segunda vuelta.