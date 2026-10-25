Flávio Bolsonaro rechazó la victoria de Lula da Silva: "Es imposible reconocer el resultado"
El candidato opositor cuestionó la extensión del horario de votación durante el balotaje en Brasil y se niega a aceptar el triunfo de Lula da Silva.
El senador y candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, desconoció públicamente la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. El opositor tensó el escenario político al asegurar de manera tajante que "es imposible reconocer el resultado de las elecciones en esas condiciones".
IMPORTANTE: Lula completa una remontada histórica y logra la reelección en Brasil
El reclamo de Bolsonaro por el horario de votación
El foco del conflicto impulsado por el candidato opositor radica en una polémica medida judicial tomada durante el desarrollo de los comicios de este domingo. El rechazo de Bolsonaro se fundamenta estrictamente en la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación, una medida que fue aprobada a petición directa del propio Lula da Silva.A pesar de las denuncias de la oposición, el conteo oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE) ratificó la tendencia irreversible. Con más del 99,87% de las urnas escrutadas, los números oficiales arrojaron los siguientes resultados:
- Luiz Inácio Lula da Silva: se impuso en el balotaje con el 51,76% de los votos, logrando su reelección.
- Flávio Bolsonaro: alcanzó el 48,24% de los sufragios, quedando en segundo lugar.
La respuesta de Lula da Silva: "El negacionismo ha sido derrotado"
Tras confirmarse su victoria a través del TSE, Lula da Silva celebró desde un hotel en San Pablo y apuntó duramente contra el candidato de la oposición en su primer discurso oficial. "Fue una derrota para el negacionismo, una derrota para la mentira. Jamás imaginé que alguien pudiera mentir tanto, con tanta desfachatez, como si no tuviera ni una pizca de humanidad", enfatizó el mandatario reelecto en referencia a Bolsonaro.Asimismo, el líder progresista destacó el trabajo de su equipo de comunicación digital, abrazando públicamente a André Janones, el congresista e influencer detrás del denominado "Ejército de Lula". Este canal de difusión masiva cuenta con más de 10 millones de seguidores y, según el propio presidente, "desempeñó un papel crucial" para garantizar la victoria en la segunda vuelta.
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