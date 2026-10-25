Axel Kicillof celebró el "triunfazo épico" de Lula da Silva: "Milei, Trump y los tecnomagnates perdieron"

"Milei también tiene mérito en este resultado, porque los brasileños no quisieron saber nada con la motosierra ni los insultos. Ganó Lula, pero perdieron Milei, Trump y los tecnomagnates", expresó Kicillof.

El gobernador bonaerense reveló que evalúa concretar un viaje institucional al país vecino en el corto plazo: "Tenía planeado algún viaje más allá de la cuestión electoral, pero ahora hay que ver cómo se desenvuelve esta situación".

El mensaje de Axel Kicillof en sus redes sociales

De forma paralela, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el gobernador catalogó la jornada democrática como "una noche histórica que abre las puertas hacia un futuro mejor".

"No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!", concluyó Kicillof.