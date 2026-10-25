Axel Kicillof celebró el "triunfazo épico" de Lula da Silva: "Milei, Trump y los tecnomagnates perdieron"
Tras confirmarse los resultados de balotaje, el gobernador bonaerense destacó que "los brasileños no quisieron saber nada con la motosierra".
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, festejó de manera efusiva la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil frente a Flávio Bolsonaro, tanto en sus redes sociales como en diálogo exclusivo con Radio 10.
El mandatario bonaerense calificó el resultado de las urnas como un "triunfazo épico y heroico" y aseguró que la remontada del líder del Partido de los Trabajadores (PT) deja una lección para la región: "Nunca hay que rendirse; hay otro camino".
En declaraciones a Radio 10, Kicillof analizó la diferencia entre los comicios de la primera vuelta y la jornada decisiva de este domingo, destacando el rol del histórico dirigente progresista para revertir la tendencia adversa.
"Siento una alegría infernal. Se veía una remontada y que estaba teniendo efecto que Lula en los dos debates estuvo realmente muy bien y Bolsonaro fue Bolsonaro. Cuando la primera vuelta dio de esa manera, los métodos estadísticos y las proyecciones marcaban esto como imposible, pero el pueblo reaccionó. Es la fuerza, la voluntad, la inteligencia y la generosidad de Lula", enfatizó el gobernador.
"Los brasileños no quisieron saber nada con la motosierra"
Al evaluar las repercusiones políticas del triunfo de la centroizquierda en el país vecino, Kicillof apuntó contra la gestión nacional de Javier Milei y los alineamientos de la derecha internacional.
"Milei también tiene mérito en este resultado, porque los brasileños no quisieron saber nada con la motosierra ni los insultos. Ganó Lula, pero perdieron Milei, Trump y los tecnomagnates", expresó Kicillof.
El gobernador bonaerense reveló que evalúa concretar un viaje institucional al país vecino en el corto plazo: "Tenía planeado algún viaje más allá de la cuestión electoral, pero ahora hay que ver cómo se desenvuelve esta situación".
El mensaje de Axel Kicillof en sus redes sociales
De forma paralela, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el gobernador catalogó la jornada democrática como "una noche histórica que abre las puertas hacia un futuro mejor".
"No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!", concluyó Kicillof.
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