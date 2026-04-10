"¡Bienvenidos a casa!": así recibió la NASA a los astronautas de la misión Artemis II
El módulo Orión amarizó en el Pacífico con sus cuatro tripulantes sanos y salvos, lo que fue celebrado por la agencia espacial estadounidense.
A las 8.07 (hora local) de este viernes, el módulo Orión amarizó en el Océano Pacífico, frente a la costa Oeste de los Estados Unidos, donde los tripulantes de la Artemis II fueron rescatados sanos y salvos, tras un operativo que contó con la participación de lanchas y buzos especializados, así como helicópteros y el buque de recuperación USS John P. Murtha
“¡Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy!”, publicó la NASA en redes sociales cuando se produjo el descenso exitoso. “Los astronautas de Artemis II han amarizado a las 8:07 pm ET (0007 UTC del 11 de abril), poniendo fin a su histórica misión de 10 días alrededor de la Luna”, añadieron desde la agencia espacial estadounidense.
Por su parte, el director de la NASA, Jared Isaacman, que siguió desde el USS John P. Murtha los pormenores del regreso a la Tierra de los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, dijo que “hay mucho que celebrar”.
“Esto no es solo un logro de la NASA sino de toda la humanidad: una nueva misión histórica a la Luna y de regreso”, sostuvo, destacando la labor de la tripulación como “profesional, con gran capacidad de comunicación y verdaderos representantes de la humanidad hacia las estrellas”.
Además anticipó que las misiones a la Luna se repetirán con mayor frecuencia con el objetivo de concretar un alunizaje en 2028 y comenzar a construir una base, en el marco de los preparativos de la Artemis III, con lanzamiento previsto para el año próximo.
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