"¡Bienvenidos a casa!": así recibió la NASA a los astronautas de la misión Artemis II

A las 8.07 (hora local) de este viernes, el módulo Orión amarizó en el Océano Pacífico, frente a la costa Oeste de los Estados Unidos, donde los tripulantes de la Artemis II fueron rescatados sanos y salvos, tras un operativo que contó con la participación de lanchas y buzos especializados, así como helicópteros y el buque de recuperación USS John P. Murtha